AB'den ABD'nin Çip İhracat Kısıtlamalarına Sert Tepki

AB'den ABD'nin Çip İhraç Sınırlama Kararına Tepki

Avrupa Birliği (AB), ABD'nin yapay zeka için kullanılan gelişmiş çiplerin ihracatını bazı Birlik ülkeleri için de kısıtlayan kararına karşı çıkıyor. AB Komisyonu'nun Teknolojiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Henna Virkkunen ve AB Komisyonu Ticaret ve Ekonomik Güvenlikten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic, ABD yönetiminin bu duruma dair yeni düzenlemesine ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

AB'nin Endişeleri

Açıklamada, "ABD'nin bazı AB üyesi ülkelere ve şirketlerine gelişmiş yapay zeka çipi ihracatına erişimi kısıtlayan önlemlerinden endişeliyiz." ifadesi kullanıldı. AB, bu sınırlamaların ekonomik ve güvenlik açılarından ABD'nin çıkarlarına aykırı olduğunu vurgulayarak, ABD ile özellikle güvenlik alanında yakın işbirliği yürüttüğünü hatırlattı.

Güvenlik ve Ekonomik Fırsatlar

AB'nin, ABD için herhangi bir güvenlik riski teşkil etmediği ve aksine ekonomik fırsatlar sunduğu belirtildi. Ayrıca, AB tarafının mevcut ABD yönetimiyle bu endişeleri paylaştığı ve yeni yönetimle yapıcı bir dille iletişim kurulacağı ifade edildi. Yapay zeka teknolojileri ve süper bilgisayarlar konusunda güvenli bir transatlantik tedarik zinciri kurulması gerektiği vurgulandı.

ABD'nin Yeni Düzenlemesi

Dün ABD, yapay zeka çiplerinin ihracatına yönelik yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu kapsamda, Avustralya, Belçika, Kanada, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Almanya, İrlanda, İtalya, Japonya, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Güney Kore, İspanya, İsveç, Tayvan ve Birleşik Krallık gibi 18 müttefik ve ortak ülkeye yönelik çip satışlarına kısıtlama uygulanmayacağı, diğer ülkelere ise sınırlandırmalar getirileceği açıklandı.

Bu düzenleme ile listedeki ülkeler dışında kalan çok sayıda AB ülkesinin ABD'den satın alabilecekleri yapay zeka çiplerine sınırlamaların geleceği bildirildi.