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AB'den Almanya'nın Çip Üretimine 5 Milyar Euro Destek

AB, Almanya'nın çip üretim tesisine 5 milyar avro kamu desteği onayladı ve teknoloji sektörünü güçlendirmeyi hedefliyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 13:06
AB'den Almanya'nın Çip Üretimine 5 Milyar Euro Destek

AB, Almanya'nın Yeni Çip Tesisi İçin Büyük Destek Sağladı

Avrupa Birliği (AB), Almanya'da kurulacak yeni bir çip üretim tesisi için 5 milyar avroluk kamu desteğinin verilmesine onay verdi. AB Komisyonu, bu yatırımın önemi üzerine açıklamalarda bulundu.

Yarı İletken Üretiminde Yeni Gelişmeler

Almanya'nın Avrupa Yarı İletken Üretim Şirketi (ESMC) tarafından Dresden'de inşa edilecek olan yeni çip üretim tesisi, AB kamu destek kuralları ile uyumlu bulunarak kabul edildi. Bu tesis, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Bosch, Infineon ve NXP gibi önemli oyuncuların ortak girişimi olarak göz önüne çıkıyor.

Ekonomik ve Çevresel Hedefler

AB'den yapılan açıklamada, 5 milyar avroluk yardımın Avrupa Çip Yasası çerçevesinde arz güvenliğini artıracağı ve yeşil-dijital süreçlere katkıda bulunacağı vurgulandı. Yeni çip fabrikasının özellikle otomotiv ve endüstriyel alanlardaki talepleri karşılamayı hedeflediği belirtildi.

Kamu Desteklerinin Yönetimi

AB üyesi ülkelerin kamu destekleme yöntemleri, AB Komisyonu tarafından denetleniyor. Üye ülkelerin bu destekleri yalnızca rekabeti olumsuz etkilemeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanılması gerektiği ifade ediliyor.

Von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Dresden'deki yeni ESMC çip fabrikası, Avrupa'nın küresel inovasyon merkezi olduğunun bir kanıtıdır" dedi. Ayrıca, bu yatırımın Avrupa'yı teknoloji alanında güçlendireceğini ve 11 bin yeni iş imkanı oluşturacağını açıkladı.

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