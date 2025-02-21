AB, Deniz Altı Kablolarının Güvenliği için Tamir Filosunu Kuruyor

AB, Deniz Altı Kablolarına Yönelik Yeni Bir Tamir Filosunu Hayata Geçiriyor

Avrupa Birliği (AB), deniz altındaki kablolarına yapılan saldırıların neden olduğu kesintilere yönelik hızla çözüm üretmek amacıyla bir tamir filosu kurma hazırlığı içerisinde.

Güvenlik Yol Haritası

AB Komisyonu, deniz altı kablolarının güvenliğini ve dayanıklılığını artırmak için yayımladığı yol haritasında önemli adımlar atmayı planlıyor. Bu kapsamda, elektrik ve internet kablolarını içeren kritik altyapıların güvenliği artırılacak ve yeni bağlantılarda akıllı kablo gibi gelişmiş teknolojilerin kullanılması hedefleniyor.

Tehditlerin Takibi ve Erken Uyarı Sistemleri

Özellikle Akdeniz ve Baltık Denizi gibi stratejik bölgelerde deniz altı kablolarına yönelik tehditler yakından takip edilecek. Bu alanlarda, gerekli bölgelere erken uyarı sistemleri kurulacak.

Hızlı Müdahale ve Yaptırımlar

Deniz altı kablolarını etkileyen olaylara karşı hızla müdahale edilebilmesi için oluşturulacak tamir filosu, hasarlı kabloların etkin bir biçimde onarılmasını sağlayacak. Ayrıca, deniz altı kablolarına yönelik eylemler gerçekleştiren şahıslara ve gruplara karşı yaptırımlar ve çeşitli diplomatik tedbirler uygulanacak.

Son günlerde, AB ülkelerinin deniz altı telekomünikasyon hatları artan saldırılara maruz kalmakta. Kabloların tamiri, hem yüksek maliyetlere neden olmakta hem de uzun süre alabilmektedir.