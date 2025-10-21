AB Düzenlemeleri Ankara'da: Sürdürülebilir Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Konferansı

Avrupa Birliği (AB) mevzuatının kozmetik ve temizlik sektörleri üzerindeki etkileri, "Sürdürülebilir İnovasyon ve Yeşil Mevzuat Konferansı"nda masaya yatırıldı. Etkinlik, TOBB Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi ile Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) işbirliğiyle TOBB ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konferansın odak noktaları

Etkinlik kapsamında AB düzenlemelerindeki güncellemeler, sürdürülebilirlik ve iklim politikalarının sektöre etkileri, çevre dostu ürünlere yönelim ve üretim teknolojilerindeki değişimler ele alındı. Güvenli üretim, şeffaf bilgilendirme ve çevre dostu uygulamalar sektörün öncelikli gündem maddeleri olarak vurgulandı.

Mevzuatın dinamik yapısı ve ihracat stratejileri

Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Hakkı Karabörklü, sürdürülebilir inovasyonun doğrudan ürün güvenliğiyle bağlantılı olduğunu belirtti. Karabörklü, AB mevzuatının dinamik bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekerek, değişen üretim teknolojileri, iklim hedefleri ve dijital dönüşüm süreçleri çerçevesinde mevzuatın sürekli yenilendiğini anlattı.

Karabörklü, AB mevzuatına paralel hareket etmenin yalnızca bir yükümlülük olmadığını, ihracatın sürdürülebilirliği ve ülkenin rekabet gücünün korunması açısından stratejik bir zorunluluk olduğunu vurguladı ve bu amaçla 2021'de Yeşil Mutabakat Çalışma Grubunu oluşturduklarını, AB düzenlemelerini yakından takip ettiklerini söyledi.

Ortak sorumluluk ve işbirliği çağrısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, konferansı bilgi paylaşımının ötesinde ortak sorumlulukları hatırlama ve işbirliğini derinleştirme fırsatı olarak gördüklerini ifade etti. Turan, kozmetik ve temizlik ürünlerinin doğrudan tüketiciye ulaştığını hatırlatarak güvenli üretim ve çevresel hassasiyetin kritik öncelikler olduğunu belirtti.

Reklam denetimleri ve doğruluk ilkesi

Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber ise mevzuat ihlallerine yönelik denetimler ve Reklam Kurulu çalışmalarına dair bilgi verdi. Dilber, reklamlarda doğruluk ve dürüstlük ilkelerinin önemine dikkat çekti ve kozmetik reklâmlarına ilişkin şu uyarıda bulundu:

"Bir kozmetik ürününün, birtakım hastalıkları iyi etmesi gibi ifade ve beyanda bulunulmaması gerekir. Böyle bir ifade olmasa da bir etkisinden bahsediliyorsa bunun ispat ediliyor olması gerekir. Söylediği ifadenin yasak olmadığı bir durumda bunun da ispat ediliyor olması gerekir. Diğer taraftan bütün reklamlarda geçerli olan hepimizin uyması gereken temel kural, doğruluk ve dürüstlüktür. Burada eğer söylediğiniz doğruysa ve bunu belgelerle ispat edebiliyorsanız kozmetik ve temizlik ürünlerinin reklamlarında hiçbir sakınca bulunmamaktadır. Reklamda etki etmeyeceği bir şey söylenmesi durumunda buna müdahale ediyoruz ve gerekli idari yaptırımları uyguluyoruz."

Konferans, sektör temsilcileri, kamu kurumları ve düzenleyiciler arasında mevzuata uyum, sürdürülebilir üretim pratikleri ve tüketici güvenliği ekseninde işbirliğinin güçlendirilmesine zemin hazırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayi Meclisi, Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayiciler Derneği (KTSD) işbirliğiyle organize edilen konferans TOBB'da gerçekleştirildi. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay, konferansın açılışında konuşma gerçekleştirdi.