AB, Ekonomi ve Savunma İçin Yüksek Bütçe Talep Ediyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2028 ve sonrasındaki bütçesinin ekonomi ve savunma gibi kritik alanlardaki artan ihtiyaçlar nedeniyle artırılmasını talep etti.

AB Komisyonu, birliğin uzun dönem bütçesini içeren Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) üzerine hazırladığı çalışmayı yayımladı. Yayınlanan çalışmada, uzun dönem bütçesinin AB önceliklerine göre şekillendirilmesinin önemine dikkat çekildi.

Mevcut bütçenin ve Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan kurtarma programının, Avrupa’da vatandaşları, çiftçileri, araştırmacıları, işletmeleri ve bölgeleri desteklediği vurgulandı. Çalışmada, AB’nin ihtiyaçlarının giderek arttığı ve 2028’de başlayacak bir sonraki bütçe döneminin bunu göz önünde bulundurması gerektiği belirtilerek, "AB bütçesinin hedeflerimize uygun olması, borçlanmanın geri ödemesini sağlaması ve üye ülkelerden istikrarlı ulusal mali katkılar sunması için yeni öz kaynaklar içermesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

Çalışmada, "Mevcut durum bir seçenek değil. Tercihler yapılması gerekiyor. AB önceliklerine ve hedeflerine odaklanarak her avronun etkisi en üst düzeye çıkarılmalı" yorumuna yer verildi. Ayrıca, AB’ye yönelik yeni sınamalar ve birlikten yeni beklentilerin ortaya çıktığı anımsatılarak, bütçenin güçlendirilmesi ve yeniden gözden geçirilerek geleceğe uygun hale getirilmesi gerektiği ifade edildi.

MFF, AB bütçesinde yer alan harcama kalemlerine ilişkin ödeneklerin yıllık tavanını önceden belirliyor ve kaynakların AB'nin politika öncelikleri doğrultusunda dağılımını sağlamayı amaçlıyor. AB bütçesi, kurallar gereği harcamaların üst sınırlarının belirlendiği 7 yıllık dönemler için hazırlanıyor.

AB'nin 2021-2027 dönemindeki toplam 1,2 trilyon avrodan fazla bütçesi, 2020 yılında belirlenmişti. Kovid-19 nedeniyle bu bütçeye ilave olarak 800 milyar avroluk ekonomik paket hazırlanmış, üye ülkelere destek sağlanmıştı.

Uzun vadeli AB bütçesine ilişkin karar, Avrupa Parlamentosu (AP) onayı ve üye ülkelerin AB Konseyi'ndeki oy birliği ile belirleniyor. Bütçede, gelir kalemleri büyük ölçüde üye ülkeler tarafından aktarılan kaynaklardan sağlanıyor ve denetimini merkezi Lüksemburg'da bulunan AB Sayıştayı yapıyor.