AB Elektrik Şebekesini Güçlendiriyor: Von der Leyen'den Yeni Şebeke Paketi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen "Draghi Raporu'ndan Bir Yıl Sonra" konferansında, elektrik hatlarını geliştireceklerini ve üye ülkelerin ulusal şebekelerini daha entegre hale getireceklerini açıkladı.

Von der Leyen'in öncelikleri ve politika vurgusu

Yeni Komisyonun göreve başlamasının 9 ay olduğunu hatırlatan von der Leyen, bu dönemde rekabetçiliği artıracak politikalara odaklandıklarını; temiz sanayi, yapay zeka, yeni kamu destek çerçevesi, uygun fiyatlı enerji eylem planı, tasarruf birliği, otomotiv, çelik, kimya ve savunma yatırımlarına öncelik verdiklerini söyledi.

Yapay zeka ve dijitalleşme

Von der Leyen, teknoloji rekabetinin yapay zekayla yeniden şekillendiğini belirterek: "Yapay zeka yarışı daha yeni başladı" dedi. Avrupa'nın süper bilgisayarlarıyla bu alanda öncü olduğuna dikkat çeken von der Leyen, Avrupa'nın dijitalleşmede geçmişte yavaş davrandığını ancak bu sefer öncüler arasında olduklarını vurguladı.

Yüzde 67 artışla bu yıl yapay zekayı benimseyen Avrupalı işletmelerin sayısındaki yükselişe işaret eden von der Leyen, dijital altyapıyı sanayi ve inovasyon için kullanılabilir hale getireceklerini, "Yapay zeka fabrikaları kurduk ve yakında en iyilerini giga fabrikalara dönüştüreceğiz." sözleriyle duyurdu.

Enerji stratejisi: Bağımsızlık ve maliyet düşürme

Von der Leyen, karbonsuzlaşma ve rekabet gücünü artırmanın enerji maliyetlerini düşürmeyle mümkün olacağını belirtti. Avrupa'nın ithal fosil yakıtlara aşırı bağımlı olduğuna dikkat çekerek yerli kaynaklara yönelmenin çözüm olduğunu vurguladı: yenilenebilir enerji ve temel yük olarak nükleer enerji.

Rüzgar enerjisi için başlatılan paketin izin sürelerini üçte iki oranında kısalttığını söyleyen von der Leyen, bu yılın ilk yarısında Avrupa'da rüzgar enerjisine yapılan yatırımların 40 milyar avroyu aştığını, elektriğin artık %70'inden fazlasının düşük karbonlu kaynaklardan geldiğini ve bunun sonucunda geçen yıl fosil yakıt faturalarının 60 milyar avro azaldığını kaydetti.

Ancak enerji fiyatlarının hala yüksek, değişken ve üye ülkeler arasında farklı olduğunu belirten von der Leyen, bazı ülkelerde elektrik fiyatlarının diğerlerine göre üç kat daha pahalı olduğuna dikkat çekti ve şu uyarıyı yineledi: "Ulusal şebekeler hala tam entegre değil".

Bu nedenle von der Leyen, "Yeni bir şebeke paketi ve enerji otoyolları girişimi..." teklif edeceklerini belirterek, bu girişimin enerji altyapımızdaki sekiz kritik darboğaza odaklanacağını ve bu darboğazların teker teker ortadan kaldırılacağını söyledi. Gerektiğinde fon sağlayarak devreye gireceklerinin altını çizdi.

Draghi Raporu'nun tespitleri

Eski Avrupa Merkez Bankası Başkanı ve eski İtalya Başbakanı Mario Draghi tarafından geçen yıl hazırlanan raporda, AB ekonomisinin ABD ve Çin ile rekabet edebilmesi için daha koordineli bir sanayi politikasına, hızlı karar alma mekanizmalarına, yatırımların artırılmasına ve ortak borçlanmaya ihtiyaç duyduğu vurgulanmıştı.

Raporda, Kovid-19 salgını, tedarik zinciri aksaklıkları, Rusya-Ukrayna Savaşı ve hızlı teknolojik değişimlerin AB ekonomisinin zafiyetlerini ortaya çıkardığı belirtilmiş, AB'nin büyük ekonomilere kıyasla rekabet gücünün düştüğü tespiti yapılmıştı.

Von der Leyen'in açıklamaları, Draghi Raporu'nun uyarılarını dikkate alan bir adım olarak değerlendiriliyor; hedef, enerji altyapısını güçlendirerek hem fiyat istikrarı sağlamak hem de Avrupa'nın stratejik bağımsızlığını artırmak.