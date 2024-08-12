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AB, Elon Musk'ı Donald Trump Yayını Öncesinde Uyardı

AB Komisyonu, Elon Musk'tan, Donald Trump'la yapacağı yayında dijital kurallara uygun davranmasını istedi.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 22:07
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 22:07
AB, Elon Musk'ı Donald Trump Yayını Öncesinde Uyardı

AB'den Elon Musk'a Önemli Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'tan, ABD eski başkanı Donald Trump'la yapacağı canlı yayın öncesinde dikkatli olmasını talep etti.

AB Dijital Hizmetler Yasası'na Dikkat!

Thierry Breton, AB Komisyonu İç Pazar Üyesi, yayın öncesi Musk'a hitaben yazdığı mektubu sosyal medyada paylaştı. Mektupta, AB Dijital Hizmetler Yasası çerçevesinde büyük izleyici kitlelerinin daha fazla sorumluluk taşıdığı vurgulandı.

Gelişmelerin Ardında Yatan Nedenler

Mektup, özellikle Birleşik Krallık'taki olaylar ve platform üzerinden erişilebilen yayınların AB kullanıcıları üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulundurularak yazıldığını belirtti. Ayrıca, içeriklerin itidalli bir şekilde yönetilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yasal Yükümlülükler ve Medya Özgürlüğü

Musk'ın yönetimindeki X'in, 300 milyondan fazla küresel kullanıcısının üçte birinin AB'de bulunduğu belirtilerek, bu platformun AB hukukuna ve dijital hizmet yasalarına uygunluğunun sağlanmasının zorunlu olduğu ifade edildi.

Ayrıca, ifade özgürlüğünü korurken zararlı içeriklerin yayılmasına karşı etkili ve orantılı çözümler alınması gerektiği vurgulandı. Mektupta, nefret ve şiddet içeren içeriklerin artışına dikkat çekildi.

Kullanıcıların Hakları ve Sorumlulukları

Yasa dışı kabul edilen içeriklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve kullanıcıların bilgilendirilmesi konusundaki sorumluluklar da dile getirildi. Musk'ın yüksek takipçi kitlesinin, daha fazla dikkat ve özen göstermesi gerektiği ifade edildi.

Sonuç Olarak

Mektubun sonunda, AB Komisyonu'nun dijital kuralların ihlal edilip edilmediğini sıkı bir şekilde denetlediği ve gerektiğinde geçici tedbirler uygulamaya hazır olduğu belirtildi.

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