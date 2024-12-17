AB Güneş Enerjisi Kurulumları Yavaşladı

AB Güneş Enerjisi Kurulumlarında Keskin Düşüş

Avrupa Birliği'nde (AB) güneş enerjisi kapasite kurulumları, önceki yıllarda görülen %40'a varan büyüme oranlarının ardından, bu yıl dikkat çekici bir düşüşle %4 seviyesine geriledi.

SolarPower Europe Raporu

Brüksel merkezli güneş enerjisi derneği SolarPower Europe, Avrupa'daki güneş enerjisi sektörüne ilişkin son raporunu yayımladı. Raporda; bu yıl, Avrupa güneş enerjisi sektörünün büyüme hızının geçtiğimiz yıla oranla %92 azaldığı belirtiliyor.

2024 Beklentileri

2024 döneminde güneş enerjisi pazarında büyümenin yalnızca %4 seviyesinde kalacağı vurgulandı. Rapora göre, AB 2023'te toplam 63 gigavatlık güneş enerjisi kurulumu gerçekleştirdi, 2024'te ise bu rakam 66 gigavat seviyesinde kalmaktadır.

Yatırımlardaki Azalma

AB'de bu yıl güneş enerjisi kurulumları için yapılan yatırımların düştüğü kaydedildi. Bileşen fiyatlarının azalması ve sermaye harcamalarının düşmesi nedeniyle güneş yatırımlarının %13 gerileyerek 55 milyar avroya indiği ifade edildi.

Ülkelerdeki Performans

Özellikle İspanya, Polonya, Hollanda, Avusturya ve Macaristan'da yeni güneş enerjisi kurulumlarının 2023'ün gerisinde kaldığı bilgisi paylaşıldı. Bununla birlikte, konut çatılarına kurulan güneş enerjisi sistemlerine olan talebin de azaldığı raporda belirtilirken, 2024’te evlere yapılacak güneş enerjisi kurulumlarının geçen yıla oranla neredeyse 5 gigavat azalarak 12,8 gigavata düştüğü kaydedildi.

Gelecek Hedefleri

Öte yandan, AB’nin 2030 çevre hedeflerine ulaşabilmesi için her yıl 70 gigavatlık yeni kurulum yapması gerektiği vurgulanıyor. Bunun yanı sıra, Avrupa'nın birçok bölgesinde elektrik şebekeleri, daha fazla yenilenebilir enerji tesisini kaldıracak kapasitede değil. Bu durum, elektrik şebekelerinin kapasitelerinin artırılmasını zorunlu hale getiriyor.

Pek çok güneş enerjisi projesi ise şebekeye bağlanmak için uzun süre bekleyerek yatırımcıları rahatsız etmektedir.