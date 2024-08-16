AB, Meta'dan Araştırmacı Verilerine Erişim Hakkında Bilgi Talep Etti

AB'den Meta'ya Önemli Bir Talep

Avrupa Birliği (AB), Meta Platforms Inc.'den, Facebook ve Instagram kullanıcılarının verilerine erişim konusunda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu bilgilerin sağlanmasıyla ilgili ciddi bir bilgi talebinde bulundu.

Dijital Hizmetler Yasası ve CrowdTangle'ın Kaldırılması

AB Komisyonu, Meta'nın Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesindeki yükümlülükleri ile ilgili olarak ne tür önlemler aldığını öğrenmek istiyor. Bu talebin gerekçesi, CrowdTangle platformunun 14 Ağustos'ta kapatılması sonrasında, araştırmacıların veri erişim kapasitesinin nasıl sağlanacağına ilişkindir.

Seçim ve Sivil Söylem Üzerine Bilgi İsteği

Komisyon ayrıca, Meta'nın seçim süreçleri ve sivil söylem üzerindeki gözlem fonksiyonlarına yönelik güncelleme planlarına dair bilgi talep ediyor. Şirketin içerik arşivi ve uygulama programlama arayüzü hakkında da ayrıntılı bilgi vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Soruşturma Süreci ve Olası Cezalar

Ayrıca, AB'nin 30 Nisan’da Meta hakkında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele konularında soruşturma başlattığı belirtilmektedir. Bu süreç devam ederken, Meta’nın istenen bilgileri 6 Eylül’e kadar sağlaması gerektiği kaydediliyor. Meta, bu isteklere yanlış ya da eksik bilgi vermesi durumunda ciddi para cezalarıyla karşılaşabilir. AB'nin Yeni Kurallarının Etkisi

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni yasalar, büyük dijital platformlar için katı kurallar getirmiştir. Kural ihlallerinde, bu platformlara küresel cirolarının %6'sına kadar para cezası uygulanabileceği ve tekrarı durumunda ise AB'deki faaliyetlerinin sonlandırılabileceği belirtiliyor.