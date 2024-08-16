Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB, Meta'dan Araştırmacı Verilerine Erişim Hakkında Bilgi Talep Etti

AB, Meta'ya araştırmacıların verilerine erişimi sağlaması için bilgi istedi. Cezalar ve yaptırımlar gündemde.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 14:31
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 14:31
AB, Meta'dan Araştırmacı Verilerine Erişim Hakkında Bilgi Talep Etti

AB'den Meta'ya Önemli Bir Talep

Avrupa Birliği (AB), Meta Platforms Inc.'den, Facebook ve Instagram kullanıcılarının verilerine erişim konusunda araştırmacıların ihtiyaç duyduğu bilgilerin sağlanmasıyla ilgili ciddi bir bilgi talebinde bulundu.

Dijital Hizmetler Yasası ve CrowdTangle'ın Kaldırılması

AB Komisyonu, Meta'nın Dijital Hizmetler Yasası (DSA) çerçevesindeki yükümlülükleri ile ilgili olarak ne tür önlemler aldığını öğrenmek istiyor. Bu talebin gerekçesi, CrowdTangle platformunun 14 Ağustos'ta kapatılması sonrasında, araştırmacıların veri erişim kapasitesinin nasıl sağlanacağına ilişkindir.

Seçim ve Sivil Söylem Üzerine Bilgi İsteği

Komisyon ayrıca, Meta'nın seçim süreçleri ve sivil söylem üzerindeki gözlem fonksiyonlarına yönelik güncelleme planlarına dair bilgi talep ediyor. Şirketin içerik arşivi ve uygulama programlama arayüzü hakkında da ayrıntılı bilgi vermesi gerektiği vurgulanıyor.

Soruşturma Süreci ve Olası Cezalar

Ayrıca, AB'nin 30 Nisan’da Meta hakkında yanıltıcı reklam ve dezenformasyonla mücadele konularında soruşturma başlattığı belirtilmektedir. Bu süreç devam ederken, Meta’nın istenen bilgileri 6 Eylül’e kadar sağlaması gerektiği kaydediliyor. Meta, bu isteklere yanlış ya da eksik bilgi vermesi durumunda ciddi para cezalarıyla karşılaşabilir. AB'nin Yeni Kurallarının Etkisi

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yeni yasalar, büyük dijital platformlar için katı kurallar getirmiştir. Kural ihlallerinde, bu platformlara küresel cirolarının %6'sına kadar para cezası uygulanabileceği ve tekrarı durumunda ise AB'deki faaliyetlerinin sonlandırılabileceği belirtiliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!