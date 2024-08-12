AB'nin Çevre Politikasından Bir İsim Gaz Şirketine Geçiyor

AB, Diederik Samsom'un Gazunie'deki Görevine Onay Verdi

Avrupa Birliği (AB), çevre ve iklim politikaları kapsamında önemli bir rol üstlenmiş olan Diederik Samsom'un, Hollanda'nın Gasunie adlı doğal gaz şirketinde yöneticilik yapmasına onay verdi.

Yeşil Mutabakatın Mimarı

Politico kaynaklı habere göre, Samsom, geçen yıl AB Komisyonu'nun "iki numarası" konumunda bulunuyordu ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'nın yürütülmesinde önemli bir görev üstlenmişti. Frans Timmermans’ın kabinesinde görev alan Samsom, bu çerçevede geçen haziran ayında Gasunie'ye denetim kurulu başkanı olarak katılacağını duyurdu.

Çıkar Çatışmaları ve Eleştiriler

AB kuralları gereği, üst düzey bir yetkilinin başka bir sektörde çalışabilmesi için öncelikle AB Komisyonundan izin alması gerekiyor. Ancak Samsom'un bu prosedürün gereklerini yerine getirmeden şirketin yönetimine geçmesi dikkat çekti.

AB politikaları, eski üst düzey yetkililerin önceki işleriyle ilgili konularda belirli bir süre boyunca faaliyette bulunmasını yasaklıyor. Samsom’un, komisyon çatısı altında beş yıllık görev süresi boyunca AB’nin hedeflediği sera gazı emisyonlarını sıfıra indirmeyi amaçlayan Yeşil Mutabakat projesini hazırlayan ekibin parçası olduğu biliniyor.

Öte yandan, eski Greenpeace aktivisti olan Samsom'un fosil yakıtlar içinde yer alan doğal gaz alanındaki üst düzey pozisyonu, çevreciler ve kamuoyunda tartışmalara yol açıyor.