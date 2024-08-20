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AB'nin Çin Menşeli Tesla Araçlarına Yüzde 9 Vergi İndirimi

AB, Çin'de üretilen Tesla araçlarına uygulanan vergiyi yüzde 20,8'den 9'a çekmeye hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 14:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 14:14
AB'nin Çin Menşeli Tesla Araçlarına Yüzde 9 Vergi İndirimi

AB'nin Yeni Vergi Düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB), Çin'den ithal edilen elektrikli otomobillere yönelik vergi oranlarında önemli değişiklikler yapmayı planlıyor. Özellikle Tesla için uygulanan vergi, %20,8'den %9'a indirilecek.

Yapılan Soruşturma ve Nihai Sonuç

AB Komisyonu, elektrikli araçlara sağlanan sübvansiyonlar nedeniyle başlattığı soruşturmanın bir aşaması olarak, yeni vergi oranlarını içeren taslağını açıkladı. Bu kapsamda, BYD için %17, Geely için %19,3, ve SAIC için %36,3 vergi uygulanacak. Diğer üreticilerin vergi oranları da duruma göre belirlenmiş olacak.

Yorum ve Gözlem Süreci

Açıklamada, ilgili tarafların görüşlerini sunma şansı bulacağı belirtildi. Komisyon, bu yorumları inceledikten sonra nihai kararını açıklayacak. Tüm bulgular, 30 Ekim'e kadar AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanması planlanıyor.

Çin Üreticilerinin Yükselişi

Son dönemlerde Avrupa pazarında Çin menşeli elektrikli araçların payı hızla artıyor. 2019'da %1'in altında olan pazar payı, günümüzde %8 seviyesine ulaştı. Düşük fiyatlı ve sübvanse edilen araçlarla, Çinli markaların Avrupa’daki yerel üreticilere göre daha rekabetçi olması dikkat çekiyor. Alman Üreticilerin Endişeleri

Özellikle Fransa gibi ülkelerde yerel üreticiler, Çinli otomobillerin pazar hakimiyetinden rahatsızlık duyarken, Alman otomobil üreticileri de artan gerginlikten ve potansiyel kayıplardan endişe ediyor.

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