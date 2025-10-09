AB'nin Küresel Geçit Programı: 2027'ye Kadar 400 Milyar Avro Hedefi

Ursula von der Leyen, Küresel Geçit'in 4 yılda 306 milyar avro mobilize ettiğini ve 2027'ye kadar 400 milyar avroyu aşacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 09.10.2025 12:06
AB'nin Küresel Geçit Programı: 2027'ye Kadar 400 Milyar Avro Hedefi

AB'nin Küresel Geçit Programı 2027'ye Kadar 400 Milyar Avroyu Hedefliyor

Von der Leyen: "İlk 5 yıllık hedefimiz 300 milyar avroydu, bugün bu hedefi aştık"

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen İkinci Küresel Geçit Forumu'nun açılış konuşmasında, Küresel Geçit programının 2027 yılına kadar toplam 400 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmesini beklediklerini söyledi.

Von der Leyen, programın hayata geçirilmesinin üzerinden dört yıl geçtiğini vurgulayarak, "Hepimiz yeni ekonominin gerçeklerine uyum sağlıyor, temiz enerjiden yapay zekaya kadar stratejik sektörlerdeki özerkliğimizi güçlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Değer zincirlerinin artık tek başına yönetilemeyecek kadar karmaşık ve küresel olduğuna dikkat çeken von der Leyen, ilerlemenin yolunun ortaklıklardan geçtiğini belirtti.

Von der Leyen programın karşılıklı fayda sağladığını vurgulayarak, "Küresel Geçit programında ilk hedefimiz, 5 yıl içinde 300 milyar avroyu harekete geçirmekti. Bugün bu hedefe ulaştık. 4 yıl içinde 306 milyar avrodan fazla yatırımı harekete geçirdik. 2027 yılına kadar da 400 milyar avroyu aşacağımızdan eminim." ifadelerini kullandı.

Programın önceliklerini de netleştiren von der Leyen, enerji, temiz teknoloji, dijital, kritik mineraller, ulaşım, gıda ve sağlık gibi alanlara daha fazla yoğunlaşmak istediklerini belirterek, "Bütün bu alanlarda amacımız, güçlerimizi birleştirmek ve birlikte dayanıklı değer zincirleri oluşturmak." dedi.

Dünyanın çeşitli bölgelerindeki kritik projelerin finansman temininde zorlandığını aktaran von der Leyen, hükümetlerin bu açığı tek başına kapatamayacağını; kalıcı kalkınmanın özel sektörün finansmanı ve bilgi birikimiyle mümkün olacağını söyledi. Küresel Geçit kapsamında hibeler, imtiyazlı krediler ve garantiler aracılığıyla risk paylaşımı sağlandığını ve bunun uygulanabilir projeler ortaya çıkarmada işe yaradığını kaydetti.

Foruma, çoğunluğu Afrika ülkelerinden çok sayıda üst düzey yetkili ile AB üye ülkeleri, Birlik kurumları ve uluslararası kuruluşlardan temsilciler katıldı. Avrupa, Afrika'da son yıllarda artan Çin etkinliğine karşılık olarak, Çin'in Kuşak Yol girişimine alternatif bir model sunan Küresel Geçit ile bölgeye yatırım seçeneği ve nüfuz sağlama hedefini sürdürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen İkinci Küresel...

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen İkinci Küresel Geçit Forumu'nun açılışında konuştu. Leyen, Küresel Geçit programının 2027 yılına kadar toplam 400 milyar avronun üzerinde yatırımı harekete geçirmesini beklediklerini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Brüksel'de düzenlenen İkinci Küresel...

İLGİLİ HABERLER

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye Innovation Week 2025: AR-GE'ye 179 Milyar TL — Kılıçkaya'nın Açıklaması
2
Türkiye'de Günlük Elektrik Üretimi ve Tüketimi Açıklandı
3
Kayseri Mobilya Fuarı'nda İhracat Başarısı Vurgulandı
4
Ankara’da 12 Bin TL teminat bedeli ödeyen arsayı kapacak! İhaleye son 7 gün kaldı
5
Türkiye Innovation Week 2025'te Trendyol: 'Türkiye'de büyük bir potansiyel var'
6
Gaziantep'te İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü Kentsel Hareketlilik İnisiyatifi Toplantısı
7
Bakan Bayraktar: Türkiye, Uygun Maliyetli Enerji İçin Yenilenebilir ve Nükleer Yatırımları Hızlandırıyor

İBB'den 20.000 TL Genç Üniversiteli Bursu: 2025-2026 Başvurularında Son Gün 17 Ekim 2025

11. Yargı Paketi: Genel Af Var mı, Meclis'e Ne Zaman Geliyor?

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Bursu: 5 Bin Öğrenciye Destek — Son Başvuru 20 Ekim

Sultandağı Belediyesi'nden Rekor Promosyon: Kadroluya 80.500 TL

İcradan ve Mahkemeden Satılık Gayrimenkuller: Çanakkale Biga ve Kırşehir'de Kelepir Fırsatlar

Meclis'e Gelen Yeni Trafik Cezaları: Kurallar Baştan Yazılıyor

Konut Seferberliği Resmen Başladı: Bakan Kurum'dan 500 Bin Sosyal Konut Müjdesi

KOSKİ'nin Otomatik Zammı: Su Fiyatı 1 m³ 37,16 TL'ye Çıktı

Bakan Işıkhan Açıkladı: Women-Up ile Kadın İstihdamına Yeni Destekler

KPSS 65'le Devlet Kapısı: 2 Belediye Alımları AÇıkladı

Emekliye Ocak Zammı: Seyyanen ve Refah Payı Umudu Sona Erdi

İstanbul'da Dev Narkotik Operasyonu: Dilan Polat, Hadise, İrem Derici ve 19 Kişi Gözaltında