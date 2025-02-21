AB'nin LNG Terminalleri Yarı Kapasitede: Kullanım Oranı Yüzde 42'ye Düştü

AB'nin LNG terminalleri yarı kapasitede çalışıyor

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin Rus doğal gazına olan bağımlılığını azaltma çabaları, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminallerinin kullanım oranında dikkat çeken bir azalmaya neden oldu. Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA) tarafından yayımlanan rapora göre, LNG terminalleri 2022 yılında ortalama yüzde 42 kullanım oranına sahip oldu.

Geçtiğimiz Yılın Verileri

2023 yılında, AB'nin LNG terminalleri %58 kullanım oranı kaydetti. Ancak, geçen yıl bu oran ciddi bir düşüş göstererek, bazı yeni FSRU'lar da dahil olmak üzere, yarısının %40'ın altında kaldı. Özellikle Almanya'daki Mukran FSRU'da kullanım oranı %8; Yunanistan'daki Alexandroupolis FSRU %9; İtalya'daki Toscana FSRU %18; Hollanda'daki Eemshaven FSRU %34; Finlandiya'daki Exemplar FSRU ise %38 olarak belirlendi. Öte yandan, İspanya'daki Barcelona LNG Terminali %12, El Musel LNG Terminali %14, Yunanistan'daki Revithoussa LNG Terminali %22 ve Belçika'daki Zeebrugge LNG Terminali %33 oranında çalıştı.

Yeni Yatırımlar ve Gelecek Tahminleri

IEEFA'nın raporuna göre, Avrupa ülkeleri yeni LNG ithalat terminallerine yatırımlar yapmayı planlamaya devam ediyor. Ancak, bu durumun Avrupa'nın 2030 yılı itibarıyla mevcut yeniden gazlaştırma kapasitesinin yalnızca %30'unu kullanabileceği öngörülmektedir. Yeni LNG projeleri devreye girdikçe ve gaz tüketimi düşmeye devam ettikçe, AB'nin 2030 hedefleri, ihtiyaç duyulan LNG talebinin üç katı kapasiteye ulaşmayı öngörüyor.

Fransa'nın Rolü

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, Avrupa'nın 2022'deki enerji krizinin hemen ardından Rus gazına bağımlılığı azaltmak için çeşitli önlemlere yöneldiğini belirtti. Jaller-Makarewicz, ''2022'de Rus LNG ithalatı, bir önceki yıla göre %18 oranında artarak, Fransa'nın %39 ile en büyük ithalatçı konumuna gelmesine neden oldu'' ifadelerini kullandı. Ayrıca, Fransa'nın Dunkerque LNG terminalinin AB'nin Rus LNG ithalatının %27'sini oluşturduğunu da ekledi.

Gelecek Yıllara Dair Beklentiler

IEEFA'nın verilerine göre, Avrupa’daki 9 LNG terminali projesi ya ertelendi ya da iptal edildi. Ancak, mevcut yatırımlar sayesinde, yeniden gazlaştırma kapasitesinin 2028 yılı itibarıyla 400 milyar metreküpü geçeceği öngörülüyor. 2022 yılında AB ülkeleri LNG ithalatına 110 milyar avrodan fazla harcama yapmışken, bu rakam 2023'te yaklaşık 62 milyar avro olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yıl için tam harcama miktarı ise hala açıklanmadı.