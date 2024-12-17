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AB, Orman Tahrip Kurallarını 1 Yıl Erteliyor

Avrupa Birliği, ormanların yok edilmesiyle üretilen gıda ve ürünlerin ithalatında yeni kuralları 2025'e erteledi.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 17:30
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 17:30
AB, Orman Tahrip Kurallarını 1 Yıl Erteliyor

AB'den Orman Tahrip Kurallarına Erteleme

Avrupa Parlamentosu (AP), orman alanlarının tahrip edilmesi sonucu üretilen soya, dana eti, palm yağı, tahta, kakao ve kahve gibi ürünlerin Avrupa Birliği'ne (AB) ithalatını önlemeye yönelik yeni kuralların uygulama tarihini 1 yıl erteleme kararı aldı.

Strazburg'daki Genel Kurulda Karar Alındı

Strazburg’da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Orman Tahrip Yönetmeliği'nin yürürlüğe girmesini 2024 yerine 30 Aralık 2025 olarak belirleyen yasa teklifi oylandı. AP milletvekilleri, yasayı 546 “Evet” oyuna karşı 97 “Hayır” oyuyla kabul etti.

Şirketlere Ek Süre Verildi

Bu erteleme, ormanların tahrip edilmesiyle elde edilen ürünlerin AB'de satışını yasaklayacak kurallara uyum sağlamaları için şirketlere bir yıl ek süre tanıyor. Büyük şirketler, 30 Aralık 2025'ten itibaren bu yönetmelikten doğan yükümlülüklere uymak zorunda kalırken, küçük işletmelerin süresi 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldı.

Tedarik Zinciri Şartları

Kurallar kapsamında, AB üyesi 27 ülkeye 30 Aralık 2025 itibarıyla kakao, kauçuk, soya, sığır eti, kahve, palmiye yağı ve başka çeşitli ürünleri satan şirketlerin tedarik zincirlerinde orman alanlarına zarar verilmediğini kanıtlamaları gerekecekti.

Yeni kurallar, AB Konseyi onayının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayınlanarak yürürlüğe girecek.

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