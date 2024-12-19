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AB, Polonya'nın Nükleer Santral Desteğine Soruşturma Başlattı

AB, Polonya'daki nükleer santral projesine sağlanacak kamu desteğini incelemek üzere soruşturma açtı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 16:14
AB, Polonya'nın Nükleer Santral Desteğine Soruşturma Başlattı

AB, Polonya'nın Nükleer Enerji Planlarına Soruşturma Açtı

Avrupa Birliği (AB), Polonya'da inşa edilecek nükleer santrale yönelik kamu desteğinin uyumluluğunu değerlendirmek üzere resmi bir soruşturma başlattı. Bu gelişme, Avrupa Komisyonu tarafından duyuruldu.

Projenin Detayları

Polonya, kıyı bölgesi Lubiatowo-Kopalino'da planlanan yeni nükleer santral için PEJ adlı kamu şirketine destek verme niyetini eylül ayı itibarıyla AB Komisyonuna bildirdi. Proje, 3,750 megavatsaat kapasiteye sahip olacak ve 2030'un ikinci yarısında faaliyete geçmesi bekleniyor. Toplam yatırım maliyetinin ise yaklaşık 45 milyar avro olması öngörülüyor.

Pek Çok Katkı Sunulacak

Polonya, bu nükleer yatırımı için toplamda 14 milyar avro öz sermaye, şirketin borcuna devlet garantisi ve santralin faaliyet süresince çeşitli katkılar sunmayı planlıyor.

Komisyonun Endişeleri

Açıklamada, AB Komisyonunun nükleer santral için sunulan yardım paketinin gerekli olduğunu ancak kamu destek kurallarıyla uyumluluğu konusunda şüpheler taşıdığı vurgulandı. Özellikle destek olmadan projenin yürütülemeyeceği ifade edildi.

AB Kamu Destekleme Kuralları

AB üyesi ülkeler, kamu desteklemelerini yalnızca rekabete zarar vermeyecek şekilde ve kamu yararına uygun durumlarda kullanabiliyor. AB Komisyonu, bu soruşturmanın sonunda gerekli görmesi durumunda, ilgili kamu desteğinin geri alınması yönünde karar alabilecek.

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