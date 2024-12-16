DOLAR
34,96 0,02%
EURO
36,71 0,05%
ALTIN
2.993,1 -0,55%
BITCOIN
3.626.150,25 -0,58%

AB, Rusya'nın Gölge Filosuna Yönelik 15. Yaptırım Paketini Onayladı

AB, Rusya’nın gölge filosunu hedef alan yeni yaptırımlar içeren 15. paketi kabul etti. Paket, savaşma kapasitesini zayıflatmayı amaçlıyor.

Yayın Tarihi: 16.12.2024 14:50
Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 14:50
AB, Rusya'nın Gölge Filosuna Yönelik 15. Yaptırım Paketini Onayladı

AB, Rusya'ya Yönelik Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın gölge filosunu hedef alan 15. yaptırım paketini resmen kabul etti. AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantıda bu yeni yaptırım paketinin detaylarını paylaştı.

Yaptırım Paketinin Amaçları

Açıklamada, yeni yaptırım paketinin ekonomik ve bireysel kısıtlamalar içerdiği ve Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığı vurgulandı. Bu önlemler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gölge filosunu hedef alarak, AB yaptırımlarının aşılmasını önlemeyi ve Rusya’nın askeri ve endüstriyel kompleksini zayıflatmayı amaçlıyor.

Yaptırım Listesine Yeni Eklemeler

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne zarar veren 54 kişi ve 30 tüzel kişi yaptırım listesine eklenmiştir. Bu listeye, Kiev’deki çocuk hastanesine saldıran askeri birlikler, enerji sektöründeki üst düzey yöneticiler ve çocukların kaçırılmasıyla ilgili sorumlular dahil edilmiştir.

Ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan firmaların yanı sıra yeni Rus savunma şirketleri de yaptırım listesine dâhil edilmiştir. Ayrıca, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan sivil hava yolu şirketi ile bir kimya fabrikasının da yaptırım öğeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Çinli Firmalara Yolculuk Yasağı

İlk defa, Rusya’ya destek tedarik eden bazı Çinli aktörlere seyahat yasağı ve varlık dondurma gibi kapsamlı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar, insansız hava araçları ve mikroelektronik bileşenlerle ilgilidir.

Deniz Taşımacılığı Yasağı

AB, liman erişim yasağı ve deniz taşımacılığıyla ilgili hizmet sunum yasaklarını içeren yaptırım listesine 52 gemi eklendiğini duyurdu. Bu önlemler, Putin’in enerji sektörünü destekleyen gölge filosunun parçaları olan tankerleri hedef almayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkilerde Yeni Kısıtlamalar

Yürürlüğe giren yaptırımlarla, Rusya’nın askeri ve endüstriyel yapısına destek veren 32 yeni kuruluş yapacakları ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacaktır. Bu şirketler arasında Çin, Hindistan, İran, Sırbistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya’ya geniş kapsamlı kısıtlamalar uygulamaktadır. Bu yaptırımlar arasında enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım ve lüks ürünler yer almaktadır.

İLGİLİ HABERLER

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya, Kripto Paralarla Uluslararası Ödemeleri Teşvik Ediyor
2
Vakıfbanklılara 11 gün süre verildi! Bunu yapanlara 720 TL para iadesi yapılacak
3
İslam Memiş'ten flaş dolar uyarısı! Doları olan, dolar borçlananlar aman dikkat!
4
AB, Rusya'nın Gölge Filosuna Yönelik 15. Yaptırım Paketini Onayladı
5
KARÇEL, Eskipazar OSB'de 41.249 Metrekarelik Yer Tahsisi İçin Sözleşme İmzaladı
6
Çin'de Konut Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor
7
İngiltere Özel Sektör İstihdamında Son 4 Yılın En İnce Düşüşü

Medicana'dan Elektronik Sigara Uyarısı: Akciğer Kanseri Riski Artıyor

2025'te Başak ve Yükselen Başakları Neler Bekliyor?

Emlakjet Geri Dönüş Endeksi: Yatırımcılar İçin Kazanç Fırsatları

Aslan ve Yükselen Aslanlar: 2025'te Sizi Neler Bekliyor?

2025 Yılında Yengeçleri Bekleyen Değişim ve Fırsatlar

Yapı Kredi Promosyonu 79.900 TL'ye Yükseldi!

2025 Yılında İkizler ve Yükselen İkizleri Sürpriz Gelişmeler Bekliyor!

Garanti BBVA, Mobil Uygulamasındaki Yatırım Menüsünü Yeniledi

Boğa ve Yükselen Boğalar İçin 2025 Yılı Yorumları! 2025'te Boğaları Neler Bekliyor?

Dinçer Güner'in 2025 Burç Yorumları: Koç ve Yükselen Koç Burçlarını 2025'de Neler Bekliyor?

Asgari Ücrette Sürpriz Gelişmeler: 2025'te Beklenen Zam Oranı Açıklandı

A101'de Yılbaşı Öncesi Büyük İndirim: 700 TL'ye Ek 500 TL Bonus!