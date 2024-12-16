AB, Rusya'nın Gölge Filosuna Yönelik 15. Yaptırım Paketini Onayladı

AB, Rusya'ya Yönelik Yeni Yaptırımlar Uyguluyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya’nın gölge filosunu hedef alan 15. yaptırım paketini resmen kabul etti. AB Konseyi, üye ülkelerin dışişleri bakanlarının Brüksel’de gerçekleştirdiği toplantıda bu yeni yaptırım paketinin detaylarını paylaştı.

Yaptırım Paketinin Amaçları

Açıklamada, yeni yaptırım paketinin ekonomik ve bireysel kısıtlamalar içerdiği ve Rusya'nın savaşma kabiliyetini zayıflatmayı amaçladığı vurgulandı. Bu önlemler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in gölge filosunu hedef alarak, AB yaptırımlarının aşılmasını önlemeyi ve Rusya’nın askeri ve endüstriyel kompleksini zayıflatmayı amaçlıyor.

Yaptırım Listesine Yeni Eklemeler

Ayrıca, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne zarar veren 54 kişi ve 30 tüzel kişi yaptırım listesine eklenmiştir. Bu listeye, Kiev’deki çocuk hastanesine saldıran askeri birlikler, enerji sektöründeki üst düzey yöneticiler ve çocukların kaçırılmasıyla ilgili sorumlular dahil edilmiştir.

Ham petrol ve petrol ürünleri taşıyan firmaların yanı sıra yeni Rus savunma şirketleri de yaptırım listesine dâhil edilmiştir. Ayrıca, Rus ordusuna lojistik destek sağlayan sivil hava yolu şirketi ile bir kimya fabrikasının da yaptırım öğeleri arasında yer aldığı belirtildi.

Çinli Firmalara Yolculuk Yasağı

İlk defa, Rusya’ya destek tedarik eden bazı Çinli aktörlere seyahat yasağı ve varlık dondurma gibi kapsamlı yaptırımlar uygulanmaktadır. Bunlar, insansız hava araçları ve mikroelektronik bileşenlerle ilgilidir.

Deniz Taşımacılığı Yasağı

AB, liman erişim yasağı ve deniz taşımacılığıyla ilgili hizmet sunum yasaklarını içeren yaptırım listesine 52 gemi eklendiğini duyurdu. Bu önlemler, Putin’in enerji sektörünü destekleyen gölge filosunun parçaları olan tankerleri hedef almayı amaçlamaktadır.

Uluslararası İlişkilerde Yeni Kısıtlamalar

Yürürlüğe giren yaptırımlarla, Rusya’nın askeri ve endüstriyel yapısına destek veren 32 yeni kuruluş yapacakları ihracat kısıtlamalarına tabi tutulacaktır. Bu şirketler arasında Çin, Hindistan, İran, Sırbistan ve Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

AB, savaş nedeniyle Rusya’ya geniş kapsamlı kısıtlamalar uygulamaktadır. Bu yaptırımlar arasında enerji, sanayi, teknoloji, ulaşım ve lüks ürünler yer almaktadır.