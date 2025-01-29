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AB, Rusya ve Belarus Gübrelerine Ek Vergi Getiriyor

AB, Rusya ve Belarus'tan gelen gübre ve tarım ürünlerine yeni ek vergi uygulamaları getirecek.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 14:13
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 14:13
AB, Rusya ve Belarus Gübrelerine Ek Vergi Getiriyor

AB, Rusya ve Belarus Gübrelerine Ek Vergi Getirme Hazırlığında

Avrupa Birliği (AB), Rusya ve Belarus'tan ithal edilen gübreler ve çeşitli tarım ürünlerine ek vergi getirmek için harekete geçiyor.

AB Komisyonu, bu düzenleme ile Rusya ve Belarus'a olan bağımlılığı azaltmayı, bu ülkelerin gelirlerini düşürmeyi, gıda güvenliğini artırmayı ve yerli gübre üretimini desteklemeyi hedefliyor.

Yeni Vergi Oranları ve Uygulamaları

Teklif çerçevesinde, AB, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tarım ürünlerine ve azot bazlı gübrelere ek gümrük vergisi getirecek. Tarımsal ürünlere uygulanacak ilave gümrük vergisi yüzde 50 olarak belirlenirken, gübreler için mevcut yüzde 6,5'lik vergiye ek olarak, ton başına 40-45 avrodan başlayan ve 3 yıl içerisinde 315-430 avroya kadar çıkacak ek gümrük vergisi uygulanacak.

Bu durum, gübre fiyatlarının neredeyse yüzde 100 oranında artmasına neden olacak. Ayrıca, AB'deki gübre fiyatlarında hızlı bir artış yaşandığında, tarifelerin geçici olarak askıya alınmasına olanak tanıyan bir mekanizma oluşturulacak.

Düzenlemenin Onay Süreci

Söz konusu düzenleme teklifinin yürürlüğe girmesi için AB üyesi ülkelerin ve Avrupa Parlamentosu'nun onayı gerekiyor. Geçtiğimiz yıl mayıs ayında, AB ülkeleri, Rusya ve Belarus'tan ithal edilen tahıl, yağlı tohum ve bunların türev ürünlerine yüksek gümrük vergisi uygulama kararı almıştı.

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