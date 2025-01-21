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AB, Trump Döneminde ABD ile Stratejik İşbirliğini Sürdürecek

AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, ABD ile ticaretin artırılması ve stratejik işbirliğinin devam edeceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 18:13
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:13
AB, Trump Döneminde ABD ile Stratejik İşbirliğini Sürdürecek

AB, Trump Döneminde ABD ile Stratejik İşbirliğini Sürdürecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilerin güçlendirilmesi ve stratejik işbirliğinin sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan von der Leyen, aralarındaki ticaret hacminin 1,5 trilyon euroya ulaştığını ve AB ile ABD'nin, küresel ticaretin neredeyse %30'unu temsil ettiğini ifade etti.

Küresel Ticaret ve Tedarik Zincirleri

Von der Leyen, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretine de değinerek, "ABD bizim LNG'mizin %50'sinden fazlasını sağlıyor" dedi. Ayrıca, küresel ticaret hacminin son 25 yılda iki katına çıktığını belirtti. Gelişen teknoloji ve tedarik zinciri ilişkilerinin karmaşıklaştığını, bu nedenle jeostratejik rekabetin arttığını da sözlerine ekledi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Enerji Bağımlılığı

Von der Leyen, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde Avrupa'nın enerji bağımlılığına dikkat çekerek, Rusya'dan gaz ithalatının %75 oranında azaldığını belirtti. "Özgürlüğün bir bedeli var" diyen von der Leyen, haneler ve işletmelerin yüksek enerji faturaları ile karşılaştığını, düşük fiyatlara geri dönüşün rekabet güçleri için kritik olduğunu ifade etti.

Gelecek Vizyonu ve İşbirliği

AB Komisyonu’nun önümüzdeki 5 yılda inovasyonu ve rekabetçiliği artıracak yol haritasını açıklayacağını söyleyen von der Leyen, Avrupa'nın enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye devam edeceğini belirtti. "Küresel rekabet karşısında işbirliğini artırmak istiyoruz"

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