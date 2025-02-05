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AB, Türkiye'ye 310 Milyon Avro Hibe Sağlayacak

AB, Türkiye'nin yeşil dönüşüm sürecine destek olarak 2025-2027 yılları arasında 310 milyon avro hibe verecek.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 11:27
AB, Türkiye'ye 310 Milyon Avro Hibe Sağlayacak

AB'den Türkiye'ye 310 Milyon Avro Hibe Desteği

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Temsilcisi Jurgis Vilcinskas, AB'nin Türkiye'deki şirketlerin rekabetçiliğini artırmak amacıyla 2025-2027 yılları arasında 310 milyon avro hibe sağlayacağını duyurdu.

Yeşil ve Dijital Dönüşüm İçin Destek

Vilcinskas, yaptığı açıklamada, AB olarak Türkiye’nin yeşil dönüşüm sürecine 780 milyon avro finansal destek sağladıklarını belirterek, yeşil ve dijital dönüşüm süreçlerini desteklemeye devam edeceklerini vurguladı.

Hibe Desteklerinin Kapsamı

2025 ile 2027 yılları arasında IPA kapsamında Türkiye’ye yapılacak desteklerin sivil toplum, temel haklar, çevre, enerji, ulaştırma, eğitim, istihdam ve rekabet edilebilirlik alanlarını kapsayacağını ifade eden Vilcinskas, "Türkiye'deki şirketlerin doğa dostu ve sürdürülebilir işletmelere dönüşmesini istiyoruz,” dedi.

Dijitalleşme ve Rekabetçilik

Türkiye'de yeşil ve dijital dönüşümü desteklemek istediklerini vurgulayan Vilcinskas, "Şirketler daha fazla dijitalleşme çalışmaları yapsınlar ve müşterilerinin beklentilerini daha iyi karşılasınlar" diyerek, dijitalleşmenin önemine dikkat çekti.

Ticari İlişkilerde Dikkatli Yaklaşım

Vilcinskas, ABD ile ticari ilişkiler konusunda ise "ABD'nin en büyük ticaret hacmine ulaştığımız ülkelerden biri olduğu için herhangi bir bozulmadan kaçınmayı arzu ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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