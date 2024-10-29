AB, Ukrayna ve Moldova'ya Elektrik İhraç Kapasitesini Artırıyor

AB'den Ukrayna ve Moldova'ya Elektrik Desteği

Avrupa Birliği (AB), kış döneminde Ukrayna ve Moldova'ya yönelik elektrik ihracat kapasitesini artıracağını duyurdu. Avrupa Elektrik İletim Sistemi Operatörleri Ağı'ndan (ENTSO-E) gelen açıklamada, 1 Aralık'tan itibaren AB'den bu iki ülkeye iletim kapasitesinin genişletileceği bilgisi verildi.

Ukrayna'daki Elektrik Sorunları

Açıklamada, son haziran ayından bu yana Ukrayna'da birçok elektrik santralinin hasar gördüğüne dikkat çekilirken, kış aylarında elektriğin yetersiz kalabileceği öngörülüyor. Bu bağlamda, Avrupa'daki elektrik sistem operatörleri, Ukrayna ve Moldova'ya elektrik ihracat kapasitesini güvenli bir şekilde artırmak için çalışmalara devam ediyorlar.

İhracat Kapasitesindeki Artış

Bu kış döneminde AB'nin iki ülkeye gerçekleştireceği elektrik ihracat kapasitesinin 400 megavat artırılarak toplamda 2100 megavata çıkarılacağı belirtildi. Ayrıca, Avrupa sistem operatörlerinin 2025 yılı Mart ayından itibaren kapasite limitlerini ayda bir gözden geçirecekleri ifade edildi.