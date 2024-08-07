AB, Ukrayna'ya 108 Milyar Avro Destek Sağladı

Ukrayna İçin Tarihi Destek

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile devam eden savaşın başlamasından bu yana Ukraine'a toplam 108 milyar avro tutarında mali, insani ve askeri destek sağladı.

Komisyon Başkanı'ndan Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, AB ve üye ülkelerin savaşın başlangıcından bu yana verdikleri desteğin önemine dikkat çekti.

Von der Leyen, "Savaşın ilk gününden itibaren Ukrayna'nın yanındayız. Bugüne kadar yaklaşık 108 milyar avro değerinde destek sağladık" diyerek bu yardımların boyutuna vurgu yaptı.

Desteklerin Dağılımı

AB'nin verilerine göre, sağlanan toplam desteğin 52 milyar avrosu finansal ve insani yardım olarak yürütülürken, 39 milyar avrosu askeri yardım olarak kullanıldı. Ayrıca, savaş nedeniyle AB ülkelerine sığınan Ukraynalılar için 17 milyar avro harcandı.

Gelecekteki Taahhütler

Von der Leyen, Ukrayna'nın bu savaşta zafer kazanacağına inandığını belirterek, "AB, gerekli olduğu sürece Ukrayna ve halkının yanında olmaya devam edecektir" şeklinde bir değerlendirmede bulundu.