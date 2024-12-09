AB, Ukrayna'ya 4,1 Milyar Avro Destek Sağlıyor

Avrupa Birliği'nden Ukrayna'ya Finansal Destek!

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 4,1 milyar avro mali destek gönderilmesini onayladı. AB Konseyi, Ukrayna için 2027 yılına kadar sağlanacak toplam 50 milyar avroluk mali destek kapsamında ikinci düzenli ödemenin kabul edildiğini duyurdu.

Ukrayna'nın İhtiyaçları ve Reformları

Açıklamada, AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetiminin işleyişini destekleyeceğine dikkat çekildi. Ukrayna'nın, 4,1 milyar avroluk fonu alabilmek için gerekli koşulları ve reformları başarıyla yerine getirdiği belirtildi.

Destek Hızla Tahsis Edilecek

Ukrayna'nın mali zorluklar içinde olduğu vurgulanan açıklamada, söz konusu paranın en kısa sürede tahsis edileceği ifade edildi. Ayrıca, Ukrayna Fonu'nun mart ayında devreye girdiği ve bu fon sayesinde ülkeye 2024-2027 döneminde hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlanacağı aktarıldı.