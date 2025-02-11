AB, Yapay Zeka İçin 200 Milyar Euro Yatırım Hedefliyor

AB, Yapay Zeka Yatırımlarında Rekor Hedefliyor

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa'da yapay zeka alanına 200 milyar avroluk bir yatırımı devreye sokmayı planladıklarını açıkladı. Von der Leyen, Paris'te gerçekleşen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Yapay Zeka Alanında Avrupa'nın Liderliği

Von der Leyen, Avrupa'nın yapay zeka alanındaki öncülerden biri olmasını istediklerini belirtti. Bu hedef doğrultusunda çalışmalara hız vereceklerine dikkat çekti. Ayrıca, Avrupa'da bulunan dünyanın en hızlı kamuya açık süper bilgisayarlarından bahsederek, bu sistemlerin şirketler ve araştırmacılar tarafından yapay zeka çalışmaları için kullanılacağını ifade etti.

Giga Fabrikalarla Yeni Bir Dönem

Yapay zeka fabrikalarını yapay zeka giga fabrikaları ile bir üst seviyeye taşıyacaklarının altını çizen von der Leyen, bu tesislerin büyük veri ve bilgi işlem altyapısıyla modeller eğitebileceklerini söyledi.

Finansman ve Yatırımlar

Döngüsel bir dönüşüm yaratmak için yapay zeka alanının hem kamu hem de özel sektörden önemli finansmana ihtiyaç duyduğunu vurgulayan von der Leyen, özel sektörün 150 milyar avro taahhüt ettiği girişimi memnuniyetle karşıladı.

Toplam Yatırım Hedefi

AB'nin yeni InvestAI girişimiyle yapay zeka alanına 50 milyar avro ek kaynak sunulacağına dikkat çeken von der Leyen, toplamda 200 milyar avro seferber etmeyi hedeflediklerini belirtti. Ayrıca, AB Komisyonu, yapay zeka giga fabrikaları için 20 milyar avroluk yeni bir Avrupa fonu kuracaklarını duyurdu.

Sonuç olarak, AB, yapay zeka alanında ABD ve Çin gibi rakiplerini yakalamak için yeni yatırımlarla büyük bir atılım gerçekleştirmeye hazırlanıyor.