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AB, Yeni Savunma Teknolojilerine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak

AB, yeni nesil savunma teknolojileri için 1 milyar avroluk kaynak ayırarak AR-GE projelerini destekliyor.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 17:06
AB, Yeni Savunma Teknolojilerine 1 Milyar Avro Destek Sağlayacak

Avrupa Birliği (AB), savunma alanında 4 boyutlu görüntüleme radarı, küçük entegre devreler ve kızılötesi sensörler gibi yenilikçi projelere yöneltilmek üzere 1 milyar avro tutarında yeni bir destek paketini devreye sokuyor.

AB Komisyonu, 2025 yılı çalışma programı doğrultusunda Avrupa Savunma Fonu'nun kabul edildiğini duyurdu. Bu programla birlikte, komisyonun kritik savunma araçları ve teknolojilerinin geliştirilmesine önemli bir katkı sağlaması hedefleniyor.

Açıklamaya göre, toplamda 1 milyar avro civarında kaynak, kara, hava, deniz ve uzay muharebesi ile enerji dayanıklılığı, çevresel geçiş gibi stratejik alanlara 100'er milyon avro şeklinde dağıtılacak.

Fon kapsamında, 4 boyutlu görüntüleme radar teknolojileri, kızılötesi dedektörler, entegre devreler, yapay zeka diyalog sistemleri, bataryalar ve insansız hava araçlarına yönelik mühimmat gibi çeşitli araştırma ve geliştirme programlarına da destek verileceği belirtiliyor.

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