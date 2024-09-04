ABD Açık İş Sayısı Temmuzda Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de Açık İş Sayısında Düşüş

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, temmuz ayında ülkedeki açık iş sayısı 7 milyon 673 bine gerileyerek, Ocak 2021'den bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Beklentilerin Gerisinde Kaldı

Uzmanlar, açık iş sayısının 8 milyon 90 bin seviyesine ulaşmasını bekliyordu. Ancak, temmuz ayında devredilen açık iş sayısı, bir önceki aya kıyasla 237 bin düşüş gösterdi.

Aylık Revizyonlar

Haziran ayı için açıklanan açık iş sayısı ise 8 milyon 184 bin seviyesinden 7 milyon 910 bin olarak revize edildi. Bu dönemde bazı sektörlerde açık iş sayısında artış gözlemlenirken, sağlık hizmetleri, sosyal yardım ve ulaştırma gibi alanlarda azalma yaşandı.

İşe Alımda Çalışanlar Azaldı

İşe alım sayısı da bu süreçte 273 bin azalarak 5 milyon 521 bine düştü. İşten ayrılma sayısında ise istifa ve işten çıkarılmalar dahil olmak üzere 336 bin azalma ile 5 milyon 420 bine geriledi.