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ABD'de Açık İş Sayısı Haziran'da Beklentileri Aştı

ABD'de haziran ayında açık iş sayısı, 8.184.000'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 17:36
ABD'de Açık İş Sayısı Haziran'da Beklentileri Aştı

ABD Açık İş Sayısı Haziran'da Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında açık iş sayısı, bir önceki ay ile kıyaslandığında 46 bin azalarak 8 milyon 184 bine düştü. Ancak bu rakam, analistlerin tahminlerinin üzerinde bir sonuç olarak açıklandı.

JOLTS Verileri Ortaya Çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, haziran ayına ait JOLTS (Job Openings and Labor Turnover Survey) verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan verilere göre, 8 milyon 20 bin olması beklenen açık iş sayısı, ortaya çıkan sonuçla birlikte beklentilerin üzerine çıktı.

Mayıs Ayı Verileri Revize Edildi

Mayıs ayındaki açık iş sayısı da güncellenerek 8 milyon 140 binden 8 milyon 230 bine çıkarıldı. Bu durumu değerlendiren ekonomistler, konaklama ve yiyecek hizmetleri ile eğitim sektörleri dışında, eyalet ve yerel yönetimlerde açık iş sayısının arttığını belirtirken, dayanıklı mal imalatı ile federal hükümette açık iş sayısında bir azalma yaşandığını ifade etti.

İşe Alım Sayısı Düştü

Ayrıca, işe alım sayısı da inceleme döneminde 314 bin azalarak 5 milyon 341 bine geriledi. Bu dönemde, işten ayrılanların toplam sayısı ise 302 binlik bir azalışla 5 milyon 95 bin olarak belirlendi.

Bu veriler, ABD işgücü pazarındaki dalgalanmaların devam ettiğini ve bazı sektörlerdeki istihdam durumunun iyileştiğini göstermektedir.

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