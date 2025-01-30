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ABD'de Bekleyen Konut Satışları %5,5 Düştü

ABD'de bekleyen konut satışları, Aralık 2024'te %5,5 azalarak 74,2 değerine geriledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2025 19:04
Güncelleme Tarihi: 30.01.2025 19:04
ABD'de Bekleyen Konut Satışları %5,5 Düştü

ABD'de Bekleyen Konut Satışları Geriledi

ABD'de bekleyen konut satışları, geçen yıl Aralık ayında yatay seyir beklenmesine rağmen yüzde 5,5 azaldı. Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR), Aralık 2024'e ait bekleyen konut satışları endeksini açıkladı.

Açıklanan verilere göre, bekleyen konut satışları endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,5 düşüş yaşayarak 74,2 değerine geriledi. Temmuz 2024'ten bu yana ilk kez düşüş kaydedilen bu rakam, piyasa beklentilerini sarstı. Bekleyen konut satışlarının, Kasım 2024'te %1,6 artarak 78,5 olduğu kaydedilmişti.

Yıllık Düşüşler Sürüyor

Aralık 2024 itibarıyla bekleyen konut satışları, yıllık bazda da %5 oranında gerileme yaşadı. NAR Başekonomisti Lawrence Yun, bu düşüşün hoş bir haber olmadığını ancak sürpriz olmadığını belirtti. Yun, ekonomik verilerin düzensiz bir seyre sahip olduğunu vurgulayarak, yüksek mortgage faiz oranlarının konut talebini önemli ölçüde zayıflatmadığını belirtti.

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