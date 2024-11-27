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ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Ekim'de Yüzde 0,2 Arttı

Ekim ayında ABD'de dayanıklı mal siparişleri yüzde 0,2 artarak 286,6 milyar dolara ulaştı. Piyasa beklentileriyle ters düştü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:01
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:01
ABD'de Dayanıklı Mal Siparişleri Ekim'de Yüzde 0,2 Arttı

ABD'de Ekim Ayında Dayanıklı Mal Siparişlerinde Artış

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dayanıklı mal siparişleri verilerini açıkladı. Bu verilere göre, dayanıklı mallara yönelik siparişlerin tutarı, geçtiğimiz ay bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 artışla 286,6 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentileri, bu dönemde dayanıklı mal siparişlerinin yüzde 0,8 azalacağı yönündeydi. Ancak, beklenmedik bir artış gerçekleşti. Eylül ayında da yüzde 0,4 azalma kaydedildiği göz önüne alındığında, ekimde yaşanan bu artış önemli bir gelişme olarak dikkat çekiyor.

Ulaşım hariç siparişlerin yüzde 0,1 artış göstermesi ve savunma hariç siparişlerde de yüzde 0,4 yükseliş olması, genel trendi destekleyen unsurlar olarak öne çıkıyor.

Dayanıklı tüketim malları, kullanım ömrü en az 3 yıl olan ürünleri içeriyor ve sanayi üretimine dair önemli bilgiler sunuyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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