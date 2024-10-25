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ABD'de Ekim Ayı Tüketici Güven Endeksi Artış Gösterdi

Ekim ayında tüketici güven endeksi 70,5 olarak revize edildi; ekonomik beklentiler üzerindeki etkileri öne çıktı.

Yayın Tarihi: 25.10.2024 19:54
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 19:54
ABD'de Ekim Ayı Tüketici Güven Endeksi Artış Gösterdi

ABD Tüketici Güven Endeksi Ekim'de Yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, Michigan Üniversitesi tarafından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ekim ayında yukarı yönlü revize edilerek 70,5 seviyesine ulaştı.

Tüketici Eğilimleri Üzerine Yeni Veriler

Michigan Üniversitesi, Amerikan tüketicilerinin eğilimlerine dayanarak Ekim ayına ait nihai verileri açıkladı. Buna göre, tüketici güven endeksi, bir önceki aya kıyasla 0,4 puan artış gösterdi. Önceki ayda bu veri 68,9 olarak belirlenmişti ve Eylülde 70,1 olarak kaydedilmişti.

Mevcut ve Beklenen Ekonomik Koşullar

Amerikalıların mevcut finansal koşullarına yönelik değerlendirmesini ifade eden mevcut ekonomik koşullar endeksi, bu ayda 1,6 puan artarak 64,9 seviyesine yükseldi. Uzun vadeli öngörüleri temsil eden tüketici beklentileri endeksi ise 0,3 puan düşerek 74,1 olarak belirlendi.

Enflasyon Beklentileri ve Ekonomik Değerlendirme

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Ekim'de değişim göstermeyerek %2,7 oldu. Uzun vadeli enflasyon beklentisi ise %3,1'den %3'e geriledi.

Joanne Hsu’nun Değerlendirmesi

Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin Ekim ayında üst üste üçüncü kez artış gördüğünü ve Nisan ayından beri en yüksek seviyesine ulaştığını belirtti. Hsu, bu artışın faiz oranlarındaki gevşeme ile dayanıklı mallar için sağlanan satın alma koşullarındaki iyileşmelerle ilgili olduğunu vurguladı. Ayrıca, yaklaşan seçimlerin tüketici beklentileri üzerinde büyük bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Hsu, kazanan kim olursa olsun, tüketicilerin önemli bir kısmının ekonomik beklentilerini muhtemelen seçim sonuçlarına göre güncelleyeceğini kaydetti.

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