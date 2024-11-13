ABD'de Ekonomik Veriler: Yıllık Enflasyon Ekim'de %2,6 Oldu

ABD Tüketici Fiyat Endeksi Verileri

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Ekim ayında, yıllık bazda %2,6, aylık bazda ise %0,2 artış gösterdi. ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı ve sonuçlar beklentilere paralel geldi.

Yıllık Enflasyonda Artış

Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, Ekim'de %0,2 oranında bir artışla karşılaştı. Eylül ayında da bu oran %0,2 olarak kaydedilmişti. Ekim ayındaki yıllık enflasyon, son 7 ayda ilk kez hızlanarak %2,6’ya ulaştı ve bu oran Eylül ayında %2,4 olarak belirlenmişti.

Barınma ve Gıda Fiyatlarındaki Değişim

Bu dönemde barınma fiyatları, aylık %0,4 oranında bir artış göstererek TÜFE'deki aylık artışın yaklaşık yarısını oluşturdu. Gıda fiyatları da Ekim ayında %0,2 artış kaydetti. Ancak, benzin fiyatları %0,9 oranında azaldı.

Yıllık Fiyat Değişiklikleri

Yıllık bazda değerlendirildiğinde, barınma fiyatları %4,9, gıda fiyatları ise %2,1 artış gösterirken, benzin fiyatları %12,2 oranında bir azalış yaşadı.

Çekirdek Enflasyon Rakamları

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE ise Ekim’de aylık %0,3 ve yıllık %3,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyon da Eylül ayında olduğu gibi beklentilere uygun bir performans sergiledi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.