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ABD'de Eylül ayında Tüketim Harcamaları Artış Gösterdi

Eylül'de ABD'de kişisel tüketim harcamaları %0,5 artış gösterdi, bu da beklentilerin üzerinde bir performans olarak kaydedildi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:10
ABD'de Eylül ayında Tüketim Harcamaları Artış Gösterdi

ABD'de Tüketim Harcamalarında Beklentileri Aşan Artış

ABD'de kişisel tüketim harcamaları, eylül ayı itibarıyla aylık %0,5 oranında artış göstererek piyasa beklentilerini geride bıraktı. ABD Ticaret Bakanlığı, eylüle dair kişisel gelir ve tüketim harcamalarına ait verileri açıkladı. Bu verilere göre, kişisel gelirler de eylülde bir önceki aya kıyasla %0,3'lük bir artış yaşadı.

Kişisel Gelirlerdeki Artış

Eylüldeki artış, agustos ayında %0,2 olarak hesaplanan kişisel gelir artışına paralel görünmektedir.

Tüketim Harcamaları ve Piyasa Beklentileri

Kişisel tüketim harcamaları ise eylülde beklenen %0,4'lük artışın üzerine çıkarak %0,5 oranında bir yükseliş sağladı. Ağustos ayında bu oran %0,3 olarak belirlenmişti.

Enflasyon Göstergeleri ve Çekirdek Tüketim Harcamaları

Eylülde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi aylık %0,2 ve yıllık %2,1 artış gösterdi. Bu endeks, yıllık bazda Şubat 2021'den bu yana en düşük artış oranını yaşadı. Ağustos ayında ise endeks, aylık %0,1 ve yıllık %2,3 artış göstermişti. Ayrıca, Fed'in enflasyon göstergesi olarak öne çıkan çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de eylülde aylık %0,3 ve yıllık %2,7 artış kaydetti. Bu artış, yıllık bazda %2,6 olması beklenirken, aylık artışları ise Ağustos'ta %0,2 ve yıllık %2,7 olarak gerçekleşmişti.

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