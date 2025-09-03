ABD'de fabrika siparişleri temmuzda %1,3 azaldı

Veri ve detaylar

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla %1,3 azalarak 603,6 milyar dolar seviyesine geriledi.

Piyasa beklentilerine paralel azalış kaydeden fabrika siparişleri, haziranda %4,8 azalmıştı.

Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %2,8 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %0,3 arttı.

Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.