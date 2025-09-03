ABD'de fabrika siparişleri temmuzda %1,3 azaldı
Veri ve detaylar
ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin fabrika sipariş verilerini açıkladı.
Buna göre, ülkede fabrika siparişlerinin tutarı temmuzda bir önceki aya kıyasla %1,3 azalarak 603,6 milyar dolar seviyesine geriledi.
Piyasa beklentilerine paralel azalış kaydeden fabrika siparişleri, haziranda %4,8 azalmıştı.
Söz konusu dönemde dayanıklı mal siparişleri %2,8 azalırken, dayanıklı olmayan mallara yönelik siparişler %0,3 arttı.
Fabrika siparişleri, ABD ekonomisinde önemli bir yere sahip olan sanayi sektörünün yakın gelecekteki performansına ışık tutması açısından önem taşıyor.