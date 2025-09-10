ABD'de Federal Çalışanlara Tasarruf Ödülü: 10 Bin Dolara Kadar

ABD Hazine Bakanlığı ile Genel Hizmetler İdaresi (GSA), federal sözleşmelerde gereksiz harcamaları önlemek amacıyla Doğrulanmış Verimlilikler için Tasarruf Ödülü (SAVE) Programını başlattı.

Programın kapsamı

Yazılı açıklamaya göre, program kapsamında Hazine çalışanları, kendi alanlarındaki sözleşmeleri iptal etmeye, kapsamını küçültmeye veya diğer maliyet azaltıcı eylemlere yönelik öneriler sunabilecek.

Onaylanan ve tasarruf sağlayan eylemler için çalışanlara, elde edilen tasarrufun yüzde 1'ine kadar ödül verilecek; bu tutar sözleşme başına en fazla 10 bin dolar ile sınırlandırıldı.

Yetkililerin değerlendirmesi

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, hükümet genelinde ölçeklendirilebilen maliyet tasarrufu sağlayan bir model oluşturduklarını belirtti.

Bessent, açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Trump yönetimi bünyesindeki ortaklarımızla birlikte çalışarak, her bir vergi mükellefinin ödediği verginin akıllıca ve verimli bir şekilde harcanmasını sağlamak için sabırsızlanıyoruz."