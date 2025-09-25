ABD'de İkinci El Konut Satışları Ağustosta Azaldı — Beklentileri Aştı

NAR verilerine göre ABD'de ikinci el konut satışları ağustosta aylık yüzde 0,2 düşüşle 4 milyon oldu; medyan fiyat 422.600 dolara çıktı.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:45
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 17:45
ABD'de ikinci el konut satışları ağustosta hafif geriledi

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti

Ulusal Emlakçılar Birliği (NAR) ağustos ayına ilişkin ikinci el konut satış verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede ikinci el konut satış sayısı, mevsim etkilerinden arındırılmış olarak ağustosta aylık bazda yüzde 0,2 azalışla 4 milyon oldu.

Piyasa beklentisi bu dönemde 3,96 milyon satış yönündeydi. İkinci el konut satışları, temmuzda yüzde 2 artışla 4,01 milyon olarak kaydedilmişti.

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatı ise ağustosta yıllık bazda yüzde 2 artışla 422 bin 600 dolar seviyesine çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, son birkaç yıldır yüksek mortgage faiz oranları ve sınırlı stok nedeniyle konut satışlarının durgun seyrettiğini belirtti. Yun, mortgage oranlarının düştüğüne ve piyasaya daha fazla stok geldiğine işaret ederek bunun gelecek aylarda satışları artıracağını kaydetti.

Lawrence Yun şöyle dedi: "Rekor düzeyde yüksek konut serveti ve borsa, mevcut ev sahiplerinin daha iyi evlere geçmelerine yardımcı olacak ve pazarın üst segmentine fayda sağlayacaktır. Ancak, uygun fiyatlı evlerin satışı stok eksikliği nedeniyle kısıtlı."

