ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları 13 Eylül Haftasında 231 Bine Düştü

ABD'de 13 Eylül haftasında işsizlik maaşı başvuruları 33 bin azalarak 231 bine geriledi; 4 haftalık ortalama 240 bine indi, devam eden başvurular 1 milyon 920 bine düştü.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 15:51
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 15:51
Başvurular beklentilerin altında kaldı; ortalama ve devam eden başvurular geriledi

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre, 13 Eylül ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 231 bine inerek bir önceki haftaya kıyasla 33 bin kişi azaldı.

Piyasa beklentisi, bu dönemde işsizlik maaşı başvuru sayısının 241 bin olması yönündeydi. Önceki haftaya ilişkin veri ise daha önce açıklanan 263 binden 264 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla dört haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 750 azalarak 240 bine geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 6 Eylül ile biten haftada 7 bin düşüşle 1 milyon 920 bine indi.

