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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında kaldı, sayılar düştü.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 16:11
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 16:11
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Göstermekte

ABD'de, 26 Ekim ile sona eren haftada işsizlik maaşı için yapılan başvurular, piyasa beklentilerinin altında kalarak 216 bine geriledi. Bu, bir önceki haftaya kıyasla 12 bin kişilik bir azalma anlamına geliyor.

Veriler Açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık verilere göre, işsizlik maaşına ilk kez başvuranların sayısı, 229 bin beklenirken 216 bine düştü.

Revize Edilen Sayılar

Önceki haftaya ait işsizlik maaşı başvurularının verileri de güncellenerek 227 binden 228 bine çıkarıldı. Ayrıca, son 4 haftanın ortalaması da 2 bin 250 kişi azalarak 236 bin 500'e geriledi.

Süregelen İşsizlik Maaşı Başvuruları

Diğer yandan, 19 Ekim ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvuruları da 26 bin kişi azalarak 1 milyon 862 bine düştü.

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