ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD İşsizlik Maaşı Başvuruları Üzerine Güncel Veriler

ABD'de işsizlik maaşı başvurularına ait son veriler, 2 Kasım ile biten haftada 221 bine yükseldi. Bu rakam, piyasa beklentilerinin altında kalmış durumda.

Başvuru Sayısında Artış

Geçen hafta, işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı bir önceki haftaya göre 3 bin kişi artış gösterdi. 4 haftalık ortalama başvuru sayısı ise 9 bin 750 azalarak 227 bin 250 seviyesine çekildi.

Piyasa Beklentileri ve Revizyonlar

Analistler, işsizlik maaşı başvuru sayısının 223 bin olmasını beklerken, önceki haftadaki veriler de 216 binden 218 bine revize edilmiştir.

Süregelen İşsizlik Maaşı Başvuruları

Diğer yandan, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 26 Ekim ile biten haftada 39 bin kişi artarak 1 milyon 892 bine yükseldi. Bu durum, Kasım 2021'den bu yana görülen en yüksek seviyeyi işaret ediyor.