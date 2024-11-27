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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı, 23 Kasım ile biten haftada beklentilerin altında 213 bine düştü.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 17:02
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 17:02
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerin Altında Kaldı

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüş Gösterdi

Amerika Birleşik Devletleri'nde, işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 bin kişi azalış gösterdi. 23 Kasım ile biten haftada, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 213 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Son Veriler Ne Söylüyor?

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına yönelik haftalık verileri duyurdu. Açıklamalara göre, 23 Kasım itibarıyla ilk kez işsizlik maaşı başvurularının sayısı 213 bin olarak kaydedildi. Piyasa beklentisi ise bu dönemde başvuru sayısının 215 bin olacağı yönündeydi.

Önceki haftanın verisi ise 213 binden 215 bine revize edildi. Ek olarak, geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı da 1250 azalarak 217 bine geriledi.

Süregelen İşsizlik Maaşı Başvuruları Yükseldi

Buna rağmen, 16 Kasım ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı 9 bin kişi artarak 1 milyon 907 bine ulaştı. Bu rakam, iş gücü piyasasıyla ilgili endişeleri artırıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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