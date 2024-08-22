Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerle Paralel Yükseldi

ABD'de işsizlik maaşı başvurularında artış görüldü, yeni veriler 232 bin kişiyi işaret ediyor.

Yayın Tarihi: 22.08.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2024 15:54
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerle Paralel Yükseldi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, bir önceki haftaya göre 4 bin kişilik bir artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı, 17 Ağustos ile biten haftaya ait verileri açıkladı.

Başvuru Sayıları ve Piyasa Beklentileri

İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, bu dönemde 232 bin olarak belirlenirken, piyasa analistlerinin tahminleriyle uyumlu bir sonuç ortaya çıktı. Önceki hafta itibariyle kaydedilen başvuru sayısı ise 227 binden 228 bine revize edildi.

4 Haftalık Ortalama ve Süregelen Başvurular

Geçmiş veriler değerlendirildiğinde, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 750 kişilik bir düşüşle 236 bine geriledi. Ayrıca, süregelen işsizlik maaşı başvuruları, 10 Ağustos itibarıyla 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bin seviyesine ulaştı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor