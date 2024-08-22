ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentilerle Paralel Yükseldi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Artış

Geçtiğimiz hafta, Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşına başvuranların sayısı, bir önceki haftaya göre 4 bin kişilik bir artış kaydetti. ABD Çalışma Bakanlığı, 17 Ağustos ile biten haftaya ait verileri açıkladı.

Başvuru Sayıları ve Piyasa Beklentileri

İlk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, bu dönemde 232 bin olarak belirlenirken, piyasa analistlerinin tahminleriyle uyumlu bir sonuç ortaya çıktı. Önceki hafta itibariyle kaydedilen başvuru sayısı ise 227 binden 228 bine revize edildi.

4 Haftalık Ortalama ve Süregelen Başvurular

Geçmiş veriler değerlendirildiğinde, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 750 kişilik bir düşüşle 236 bine geriledi. Ayrıca, süregelen işsizlik maaşı başvuruları, 10 Ağustos itibarıyla 4 bin kişi artarak 1 milyon 863 bin seviyesine ulaştı.