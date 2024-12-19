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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçtiğimiz hafta 22 bin kişi azaldı ve 220 bine geriledi. Piyasa beklentisi ise 229 bin olarak belirlenmişti.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 17:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 17:25
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşüşte

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Aralık ile biten haftada 220 bine inerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti. Son veriler, ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklandı.

Başvuru Sayısındaki Düşüş

Geçtiğimiz hafta, işsizlik maaşına başvuranların sayısı, bir önceki haftaya kıyasla 22 bin kişi azalarak 220 bine düştü. Piyasa beklentisi ise bu rakamın 229 bin olacağı yönündeydi. Önceki haftaya ait veriler ise 242 bin olarak kaydedilmişti.

Aylık Ortalama ve Devam Eden Başvurular

4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısında ise 1250 artış gözlemlenerek bu rakam 225 bin 500'e yükseldi. Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 7 Aralık ile biten haftada 5 bin kişi azalarak 1 milyon 874 bin düzeyine geriledi.

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