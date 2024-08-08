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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

ABD'de işsizlik maaşı başvuranların sayısı 233 bine düştü, piyasa beklentilerinin altında kaldı.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 15:53
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş

ABD İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş Kaydedildi

Geçtiğimiz hafta ABD'de işsizlik maaşına başvuranların sayısı, önceki haftaya göre 17 bin kişi azalarak 233 bine geriledi. Bu durum, piyasaların beklentisinin altında kalmış oldu.

Çalışma Bakanlığı Verileri Açıklandı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına dair haftalık verileri açıkladı. Buna göre, 3 Ağustos ile sona eren hafta için işsizlik maaşı başvuruları yıllık bazda azalma gösterdi.

Piyasa Beklentileri Ne Durumda?

Piyasa analistleri, başvuru sayısının 241 bin seviyesinde olmasını bekliyordu. Ancak önceki haftaya ait veriler de 249 binden 250 bine revize edildi. Bu hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama başvuru sayısı 240 bin 750 olarak kaydedildi.

Devam Eden İşsizlik Sayısında Artış

27 Temmuz ile biten haftada süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 1 milyon 875 bine çıkarak 6 bin kişilik bir artış gösterdi. Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki bu düşüşün, zayıf gelen istihdam verileri sonrasında iş gücü piyasasındaki bazı endişeleri giderebileceğini vurguladı.

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