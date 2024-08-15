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ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş Devam Ediyor

ABD'de işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı azalarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:56
ABD'de İşsizlik Maaşı Başvurularında Düşüş Devam Ediyor

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Düşmeye Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde işsizlik maaşı başvurusunda bulunan kişi sayısı, geçen hafta bir önceki haftaya göre 7 bin kişi azalarak 227 bine geriledi. Bu durum, piyasa tahminlerinin altında gerçekleşti.

Haftalık Veriler Ortaya Çıktı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına dair haftalık verileri açıkladı. 10 Ağustos ile sona eren haftalarda, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısındaki düşüş, temmuz ayının başından bu yana en düşük düzeye gerilemiş oldu.

Piyasa analistleri, işsizlik maaşı başvuru sayısının 236 bin olması yönünde tahminlerde bulunmuştu. Ancak açıklanan veriler, önceki haftanın 233 bin olan başvuru sayısının 234 bine revize edilmesi ile düşüş gösterdi.

4 Haftalık Ortalama ve Süregelen Başvurular

Geçen hafta itibarıyla, 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 4 bin 500 azalışla 236 bin 500 olarak kaydedildi. Diğer yandan, süregelen işsizlik maaşı başvuru sayısı da 3 Ağustos ile biten haftada 7 bin kişi azalarak 1 milyon 864 bine indi.

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