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ABD'de İstihdam Raporu Piyasalarda Oynaklık Yarattı

ABD'deki istihdam artışı beklentilerin altında kalınca, Fed'in faiz indirimleri ve piyasalarda dalgalanmalar görüldü.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 17:28
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 17:28
ABD'de İstihdam Raporu Piyasalarda Oynaklık Yarattı

ABD İstihdam Raporu Açıklandı

ABD'de tarım dışı istihdamın, tahminlerin oldukça altında kalması piyasalarda bir dizi dalgalanmalara yol açtı. Bu durum, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine devam edeceğine dair beklentileri de güçlendirdi.

Kasırga ve Grevler Etkili Oldu

Bugün yayımlanan istihdam raporu, ülkenin Ekim ayında yaşadığı kasırga ve işçi grevlerinin etkisiyle yaklaşık dört yılın en düşük istihdam artışını kaydettiğini ortaya koydu. Ekim ayında 12 bin kişilik artışla tarım dışı istihdam beklentilerin altında kaldı ve işsizlik oranı yüzde 4,1 seviyesinde değişim göstermedi.

Kazançlarda Artış

Fed'in dikkatle takip ettiği ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,4 oranında bir artış göstererek beklentilerin üzerine çıktı. Analistlere göre, bu veriler Fed'in para politikasını gevşetme olasılığını artırdı.

Piyasa Tepkileri ve Faiz Oranları

Analistler, Ekim ayındaki zayıf tarım dışı istihdam artışında güçlü kasırgaların ve grevlerin etkili olduğunu belirtti. Ayrıca, Ağustos ve Eylül ayına dair verilerdeki aşağı yönlü revizyonlar, iş gücü piyasasının yavaşladığına dair görüşleri destekliyor.

Piyasalardaki yükseliş, tahvil faizlerinde bir miktar düşüşe neden oldu. 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi, yüzde 4,22'ye kadar gerileyerek yüzde 4,26 seviyesinde dengelendi. Dolar endeksi de 103,7'nin altına indi. Para piyasasındaki fiyatlamalara göre, Fed’in gelecek hafta 25 baz puan faiz indirme olasılığı %95'ten %99'a yükseldi.

New York Borsası Yükselişte

Borçlanma oranlarındaki değişimlerin yanı sıra, New York borsası haftanın son işlem gününe kazançla başladı ve yatırımcıların piyasa tepkileri dikkat çekti.

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