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ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

Temmuz ayında ABD'de ithalat fiyat endeksi %0,1, ihracat fiyat endeksi ise %0,7 artış gösterdi.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 16:15
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 16:15
ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Yükseldi

ABD'de İthalat ve İhracat Fiyat Endekslerinin Artışı

ABD'de ithalat fiyat endeksi, temmuz ayında bir önceki aya göre %0,1 artış gösterirken, ihracat fiyat endeksi ise %0,7 yükseldi.

Çalışma Bakanlığı'nın Açıklamaları

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayı itibarıyla ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini kamuoyuyla paylaştı. İthalat fiyat endeksi, geçen ay herhangi bir değişim göstermemişken, bu yılın aynı dönemine göre %1,6'lık bir artışla Aralık 2022'den bu yana en yüksek yıllık artış oranını kaydetti.

Piyasa Beklentilerinin Üzerinde Bir Performans

Piyasa analistleri, ithalat fiyat endeksinin bu süreçte %0,1'lik bir azalma göstermesini öngörmüştü. Ancak sonuçlar bu beklentilerin aksine gerçekleşti.

İhracat Fiyat Endeksi Üzerinde Değişim

Diğer taraftan, ihracat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda %0,7'lik bir artış gösterdi. Analistler, ihracat fiyat endeksinin değişim göstermesini bekliyordu. Haziran ayında ise %0,3'lük bir düşüş yaşanmıştı.

İhracat fiyat endeksi, geçen yılın aynı ayına göre %1,4'lük bir artış ile Ocak 2023'ten bu yana en yüksek yıllık artış oranını yakaladı.

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