ABD'de Kasım Ayında Perakende Satışlar Beklentileri Aştı

Kasım Ayında Perakende Satışlarda Önemli Artış

ABD'de perakende satışlar, kasım ayında aylık bazda yüzde 0,7 artarak piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, perakende satışlar bu dönemde 724,6 milyar dolara ulaştı.

Piyasa beklentisi, perakende satışların kasımda %0,6 artış göstermesi yönündeydi. Geçtiğimiz ekim ayında ise perakende satışlar %0,5 artış kaydetmişti. Yıllık bazda ise satışlar kasımda %3,8 artış gösterirken, ekimde bu rakam %2,9 idi.

Artış Gören Sektörler

Kasım ayında perakende satışlardaki en büyük artış, motorlu taşıt ve parçalarının satıldığı mağazalar ile mağaza dışı perakendecilerde gözlemlendi. Ayrıca:

Spor malzemeleri, hobi, müzik aleti ve kitap mağazaları

Yapı malzemeleri ve bahçe ekipmanları

Mobilya mağazaları

Elektronik ve ev aletleri mağazaları

Benzin istasyonları

Bu sektörlerde önemli artışlar yaşandı. Ancak, sağlık ve kişisel bakım mağazaları satışlarda yatay bir seyir izlemesine rağmen, çeşitli mağaza perakendecilerinde, yiyecek ve içecek hizmeti sunan yerler, giyim mağazaları ve genel ürün mağazalarında satışlar düşüş gösterdi.