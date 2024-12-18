ABD'de Konut Başlangıçları Kasımda Yüzde 1,8 Düştü

ABD'de Konut Başlangıçları Kasımda Azaldı

ABD'de yapımına başlanan yeni konut sayısı, kasım ayında yüzde 1,8 oranında düşerek piyasa beklentilerinin altında kaldı. ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri verilerini açıkladı.

Verilere göre, kasımda yapımına başlanan yeni konut sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 1 milyon 289 bin oldu. Piyasa beklentisi ise 1 milyon 350 bin olarak belirlenmişti.

Bu dönemde, 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen konut başlangıçları, ekimde de aylık bazda yüzde 3,2 azalarak 1 milyon 312 bin olarak kaydedilmişti. Yıllık bazda bakıldığında ise kasımda konut başlangıçları yüzde 14,6 oranında azalma gösterdi.

İnşaat İzinleri Beklentileri Aştı

Diğer yandan, ülkede verilen inşaat izni sayısı kasımda aylık bazda yüzde 6,1 artarak 1 milyon 505 bine ulaştı. Bu rakam, 1 milyon 430 bin olarak bekleniyordu.

Ek olarak, Ekim ayında inşaat izni sayısı aylık olarak yüzde 0,4 azalarak 1 milyon 419 bin seviyesine gerilemişti. Ancak kasımda yıllık bazda inşaat izinleri yüzde 0,2 azalma gösterdi.