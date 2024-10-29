ABD'de Konut Fiyatları Ağustosta Artış Hızında Yavaşlama Kaydetti

ABD'de Ağustos Ayında Konut Fiyatları Yavaşladı

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, ağustos ayında yıllık bazda yüzde 4,2 oranında bir artış gösterdi. Bu durum, konut fiyatlarındaki artış hızında önemli bir yavaşlama olduğunu ortaya koyuyor.

Konut Fiyat Endeksi Verileri

Yayımlanan verilere göre, ABD'deki ulusal konut fiyat endeksi, ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2'lik bir artış kaydetti. Temmuz ayında bu oran, yıllık bazda yüzde 4,8 olarak belirlenmişti.

20 Kentteki Durum

ABD'nin 20 büyük kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise ağustosta, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 5,2'lik bir artış gösterdi. Ancak, bu artış son 10 ayın en düşük seviyesi olarak kaydedildi. Yine de bu sonuç, piyasada beklenen yüzde 4,9'luk artışın üzerinde gerçekleşti. Temmuz ayında bu endeks, yüzde 5,9 artış göstermişti.

En Fazla Artış Gösteren Şehirler

Endekste yer alan 20 şehir arasında en fazla konut fiyatı artışı New York'ta tespit edildi. New York'ta konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 8,1 oranında yükseldi. Bu şehri, yüzde 7,3 ile Las Vegas ve yüzde 7,2 ile Chicago takip etti. Öte yandan, konut fiyatlarının en düşük artış gösterdiği şehir ise yüzde 0,7 ile Denver olarak belirlendi.