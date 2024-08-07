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ABD'de Konut Kredisi Faizleri 15 Ayın En Düşüğünde

ABD'de 30 yıl vadeli konut kredisi faiz oranları, son 15 ayın en düşük seviyesine gerilerken, başvurularda da önemli artışlar gözlemlendi.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 16:01
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 16:01
ABD'de Konut Kredisi Faizleri 15 Ayın En Düşüğünde

ABD'de Mortgage Faizleri Düşmeye Devam Ediyor

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,55 ile Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Bu durum, konut kredisi başvurularında önemli bir artışı beraberinde getirdi ve başvuruların yüzde 6,9 oranında yükseldiği gözlendi.

Mortgage Bankalar Birliği Verileri

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 2 Ağustos ile sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı. Geçen hafta, mortgage başvuruları önceki haftaya kıyasla yüzde 6,9 artış gösterdi. Konut satın alma başvuruları yüzde 1, yeniden finansman başvuruları ise yüzde 16 oranında yükseldi.

Faiz Oranlarında Düşüş

30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 6,82'den yüzde 6,55'e gerileyerek en düşük seviyeyi kaydetti. Aynı zamanda 15 yıl vadeli mortgage için de faiz oranı yüzde 6,27'den yüzde 6,03'e düştü.

Ekonomik Gelişmeler ve Beklentiler

MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan, geçtiğimiz hafta mortgage faiz oranlarının genel olarak düştüğünü belirtti. Kan, artan faiz düşüşlerinin arkasında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "güvercin" tutumları ve zayıf istihdam verilerinin etkili olduğunu ifade etti. Bu gelişmeler, ekonominin beklenenden daha hızlı yavaşlayacağı endişelerini körükledi.

Yeniden Finansman Başvurularındaki Artış

Ayrıca Joel Kan, düşük faiz oranlarının yeniden finansman başvurularını olumlu etkilediğini ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 60 oranında bir artış gözlemlendiğini kaydetti.

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