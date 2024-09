ABD'de Kredi Derecelendirme Kuruluşlarına 49 Milyon Dolar Para Cezası

ABD'den Derecelendirme Kuruluşlarına Cezalar

Amerika Birleşik Devletleri Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), önemli kayıt tutma hataları nedeniyle altı kredi derecelendirme kuruluşuna toplamda 49 milyon dolardan fazla para cezası uyguladı.

Cezaların Sebepleri

SEC'in yaptığı açıklamada, bu kuruluşların, şirketlerinin ve çalışanlarının elektronik iletişimlerini etkin bir şekilde sürdürme ve koruma konusunda önemli başarısızlıklar gösterdiği ifade edildi. Bu nedenle, altı farklı şirket hakkında suçlamalar yöneltildi. Suçlamaları Kabul Etti

Söz konusu kredi derecelendirme kuruluşlarının, yöneltilen suçlamaları kabul ettikleri ve toplamda 49 milyon dolardan fazla ceza ödemeyi kabul ettikleri belirtildi. Ayrıca, şirketlerin kayıt tutma hatalarını düzeltmek amacıyla prosedürlerinde iyileştirmeler yapmaya başladıkları kaydedildi.

Cezaların Dağılımı

Açıklanan ceza miktarları ise şu şekildedir: Moody's Investors Service ile S&P Global Ratings, her biri 20 milyon dolar; Fitch Ratings, 8 milyon dolar; AM Best Rating Services, 1 milyon dolar; HR Ratings de Mexico, 250 bin dolar; Demotech ise 100 bin dolar ceza ödeyecek.