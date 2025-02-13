ABD'de Kuş Gribi Salgını Yumurta Fiyatlarını Uçurdu!

Dilara Zengin - ABD'de kuş gribi salgını, ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkilerken, fiyatlar ocak ayında yaklaşık son 10 yılın en yüksek artışını kaydetti.

Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde itlaf edilen milyonlarca tavuk, yumurta üretiminde ciddi aksamalara yol açtı. Bu durum, yumurta fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu. Dün açıklanan enflasyon verileri ise ABD'deki yumurta fiyatlarındaki dikkat çekici artışı gözler önüne serdi.

Yumurta Fiyatları Hızla Yükseliyor

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti ocakta aylık %0,5, yıllık ise %3 arttı. Gıda fiyatları ise bu dönemde aylık %0,4 ve yıllık %2,5 yükseliş gösterdi. Evde yemek yapmanın maliyeti, 6 büyük market ürün grubundan 4'ünde fiyat artışı ile ocakta aylık %0,5, yıllık %1,9 artış kaydetti.

Özellikle et, kümes hayvanları, balık ve yumurta grubunda fiyatlar ocakta aylık %1,9 ve yıllık %6,1 oranında arttı. Ancak yumurta fiyatlarında bu artış, diğer ürün gruplarına kıyasla daha belirgin hale geldi.

Ocak Ayında Yumurta Fiyatları Rekor Kırdı

ABD'de yumurta fiyatları ocakta aylık bazda %15,2 artarken, yıllık artış %53'e ulaştı. Bu artış, Haziran 2015'ten bu yana kaydedilen en büyük yükseliş olarak tarihe geçti. Ayrıca, bu artış evde yemek yapmanın maliyetinde kaydedilen artışın yaklaşık üçte ikisini oluşturdu.

Yumurta İthalatı Artıyor

ABD'nin yumurta ithalatı, kuş gribi salgını nedeniyle Aralık 2024'te bir önceki aya kıyasla %38 arttı. Bu süreçte, Türkiye'den de yumurta alımları gerçekleştirildi.

Çalışma Bakanlığının verilerine göre, bir düzine A sınıfı yumurtanın ortalama fiyatı ocak ayında 4,95 dolar olurken, 7 Şubat itibarıyla bu fiyat 7,34 dolara yükseldi. Marketlerde ise bazı rafların boş olduğu görülüyor. Stokçuluğu önlemek amacıyla bazı marketler müşterilerine kısıtlamalar getirdi.

Restoranlar Yumurta Başına Ek Ücret Almaya Başladı

Yumurta fiyatlarındaki bu olağanüstü artış bazı restoranları da zor durumda bıraktı. Örneğin, Waffle House, maliyet artışları nedeniyle yumurta başına 50 sentlik bir ek ücret uygulamaya başladı. Restoran zinciri, piyasa koşullarına göre bu ek ücreti yeniden gözden geçireceklerini belirtti.

Uzmanlardan Uyarılar

Uzmanlar, kuş gribi salgını kontrol altına alınana kadar yumurta fiyatlarının artmaya devam etmesini bekliyor. Tüketiciler, trader Joe's, Whole Foods, Costco ve Aldi gibi marketlerin yumurta reyonlarında alım sınırları ile karşılaşmaktalar.

ABD'de kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkilerken, fiyatlar ocakta yaklaşık son 10 yılın en yüksek artışını kaydetti. Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken bu durum fiyatlara da yansıdı. ABD'de yaşanan yumurta krizi nedeniyle bazı marketlerde rafların boşaldığı görüldü.

ABD'de kuş gribi salgını ülke genelinde yumurta arzını olumsuz etkilerken, fiyatlar ocakta yaklaşık son 10 yılın en yüksek artışını kaydetti. Kuş gribi salgını nedeniyle çiftliklerde milyonlarca tavuğun itlaf edilmesi yumurta üretimini sekteye uğratırken bu durum fiyatlara da yansıdı. ABD'de yaşanan yumurta krizi nedeniyle bazı marketlerde rafların boşaldığı görüldü.